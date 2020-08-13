Belarus’ta Lukaşenko karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Belarus’ta polis prostesto yapılmasına karşı uyarıda bulunsa da başkent Minsk’te binlerce insan ağustostaki seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Aleksander Lukaşenko karşıtı gösteriye katıldı. Polisin prostesto gösterisine müdahale ettiği ve onlarca göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Minsk'te Pazar günü düzenlenen ve muhaliflerin “Birlik Yürüyüşü” olarak adlandırdığı protestoda göstericiler, 1994’ten bu yana devlet başkanı olan ve 9 Ağustos’taki seçimlerde yeniden bu göreve seçilen Lukaşenko'nun görevi bırakması yönünde sloganlar atarak yürüdü. Göstericiler aynı zamanda “Belarus yaşıyor” diye slogan attı ve Belarus'un eski bayrağı olan kırmızı-beyaz renkli bayrağını salladı.

İnternette yayınlanan videolarda bazı sokakların kapatıldığı, sokaklarda zırhlı araçlar ile TOMA’ların olduğu ve polisin göstericileri gözaltına aldığı görülürken, Minsk merkezli Viasna İnsan Hakları Merkezi şu ana kadar 70’ye yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, evde kalma uyarısına rağmen sokağa çıkıp protestoya katılacakların engelleneceği belirtilmişti. Açıklamada gerekirse daha fazla kuvvetin protestoları engellemek için gönderileceği açıklanmıştı.

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın bir süredir iktidarda olan Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla ülkede bu tarihten yana protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular Lukaşenko'nun istifa etmesini, yeni seçimlerin yapılmasını, siyasi nedenlerle tutuklu insanların serbest bırakılmasını ve polis şiddettinin soruşturulmasını talep ediyor.

Lukaşenko'nun seçimlerde rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya gitmişti.

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AFP,dpa/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe