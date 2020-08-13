Belarus’ta hükümetten Avrupa'ya diyalog sinyali

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiaları ülkede tansiyonu iyice yükseltmişken hükümetten diyalog sinyali geldi.

İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir telefon görüşmesi yapan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, hükümetin "ülkedeki son gelişmelerle ilgili yabancı ortaklarıyla yapıcı ve tarafsız diyaloga hazır olduğunu" belirtti.

AB toplantısına denk geldi

Makei’nin açıklaması, AB Dışişleri Bakanları’nın Belarus ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandığı güne denk geldi.

Bugünkü toplantıda daha önce kaldırılan Belarus’a yönelik AB yaptırımlarının yeniden devreye alınmasının gündeme geleceği tahmin ediliyordu.

Eski Sovyetler Birliği üyesi olan Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta, seçim sonuçları ve sonuçlara itiraz eden vatandaşlara yönelik polis şiddeti, Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok kurum ve devletin tepkisini çekmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus makamlarını seçim sonuçlarını incelemeye çağırmış, güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara yönelik "saldırgan tavrını” da kınamıştı.

Yine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de polisin göstericilere yönelik şiddetini kınamış ve gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

İşkence ve kötü muamele iddiaları

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, göstericilere polisin sert müdahalesi nedeniyle dün halktan özür dilemişti. Bugün de gösterilerde gözaltına alına yüzlerce kişi serbest bırakıldı. Yetkililer bine yakın göstericinin daha serbest bırakılacağını belirtiyor.

Serbest kalan eylemcilerden bazıları Fransız haber ajansı AFP’ye polisin işkencesine maruz bırakıldığını iddia etti.

25 yaşındaki Maksim Dovçenko, eyleme katılmadığı halde gözaltına alındığını söyleyerek "Elimde sigara söndürdüler. Kafamdan vurdular, iyi hissetmiyorum ve başım dönüyor” dedi.

43 yaşındaki Mikail Çernenkov ise polis istasyonunda kendisine elektrikli şok verildiğini ve dövüldüğünü anlatarak, kalçasındaki darp ve çürük izlerini AFP muhabirine gösterdi. Çermenkov, "Bunun adı işkence” dedi.

Gözaltındakilerin gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığı, yatacak yer ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmadığı da iddialar arasında.

Uluslararası Af Örgütü iddialar üzerine "Belaruslu yetkililerin barışçıl protestoculara yönelik kötü muamele ve işkence uygulamasını kınadıklarını” belirten bir açıklama yayımladı.

AFP/ DBN, EC

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