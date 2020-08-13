 Belarus’ta hükümetten Avrupa′ya diyalog sinyali | AVRUPA | DW | 14.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Belarus’ta hükümetten Avrupa'ya diyalog sinyali

Seçimlere hile karıştığı iddialarıyla tansiyonun yükseldiği Belarus'ta hükümet "Yabancı ortaklarımızla yapıcı ve tarafsız diyaloga hazırız" açıklaması yaptı.

Belarus, Minsk I Proteste der Opposition (Reuters/V. Fedosenko)

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiaları ülkede tansiyonu iyice yükseltmişken hükümetten diyalog sinyali geldi.

İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir telefon görüşmesi yapan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, hükümetin "ülkedeki son gelişmelerle ilgili yabancı ortaklarıyla yapıcı ve tarafsız diyaloga hazır olduğunu" belirtti.

AB toplantısına denk geldi

Makei’nin açıklaması, AB Dışişleri Bakanları’nın Belarus ve Doğu Akdeniz gündemiyle toplandığı güne denk geldi.

Bugünkü toplantıda daha önce kaldırılan Belarus’a yönelik AB yaptırımlarının yeniden devreye alınmasının gündeme geleceği tahmin ediliyordu.

Eski Sovyetler Birliği üyesi olan Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta, seçim sonuçları ve sonuçlara itiraz eden vatandaşlara yönelik polis şiddeti, Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok kurum ve devletin tepkisini çekmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus makamlarını seçim sonuçlarını incelemeye çağırmış, güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara yönelik "saldırgan tavrını” da kınamıştı.

Yine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de polisin göstericilere yönelik şiddetini kınamış ve gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belarus Wahl | Gefangene werden freigelassen

İşkence ve kötü muamele iddiaları

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, göstericilere polisin sert müdahalesi nedeniyle dün halktan özür dilemişti. Bugün de gösterilerde gözaltına alına yüzlerce kişi serbest bırakıldı. Yetkililer bine yakın göstericinin daha serbest bırakılacağını belirtiyor.

Önerdiğimiz linkler

Başkanlık seçimleri sırasında üç gün boyunca internete erişim sağlayamayan birçok Belaruslu, çareyi farklı yazılımlarda aradı. Bunlardan biri de Psiphon oldu. DW, uygulamayı geliştirenlerden Michael Hull ile konuştu.

Yandex, Minsk’teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini açıkladı. Belarus polisi Lukaşenko’ya karşı gösterilerde yine yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları'nın cuma günü olağanüstü toplanması bekleniyor. Gündemde Belarus'a yönelik olası yaptırımlar ve Akdeniz'deki deniz yetki alanı gerginliği var.

Serbest kalan eylemcilerden bazıları Fransız haber ajansı AFP’ye polisin işkencesine maruz bırakıldığını iddia etti.

25 yaşındaki Maksim Dovçenko, eyleme katılmadığı halde gözaltına alındığını söyleyerek "Elimde sigara söndürdüler. Kafamdan vurdular, iyi hissetmiyorum ve başım dönüyor” dedi.

43 yaşındaki Mikail Çernenkov ise polis istasyonunda kendisine elektrikli şok verildiğini ve dövüldüğünü anlatarak, kalçasındaki darp ve çürük izlerini AFP muhabirine gösterdi. Çermenkov, "Bunun adı işkence” dedi.

Gözaltındakilerin gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığı, yatacak yer ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmadığı da iddialar arasında.

Uluslararası Af Örgütü iddialar üzerine "Belaruslu yetkililerin barışçıl protestoculara yönelik kötü muamele ve işkence uygulamasını kınadıklarını” belirten bir açıklama yayımladı.

AFP/ DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Belarus Proteste nach Präsidentschaftswahl

Belarus interneti kesti, Psiphon açtı 13.08.2020

Başkanlık seçimleri sırasında üç gün boyunca internete erişim sağlayamayan birçok Belaruslu, çareyi farklı yazılımlarda aradı. Bunlardan biri de Psiphon oldu. DW, uygulamayı geliştirenlerden Michael Hull ile konuştu.

Fahnen einiger Mitgliedsländer der Europäischen Union

AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak 12.08.2020

AB Dışişleri Bakanları'nın cuma günü olağanüstü toplanması bekleniyor. Gündemde Belarus'a yönelik olası yaptırımlar ve Akdeniz'deki deniz yetki alanı gerginliği var.

Russische Suchmaschine Yandex Logo

Yandex’in Minsk bürosuna silahlı kişiler girdi 13.08.2020

Yandex, Minsk’teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini açıkladı. Belarus polisi Lukaşenko’ya karşı gösterilerde yine yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

İtalya’da başbakana karşı 200’den fazla suç duyurusu

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetindeki bazı bakanlar aleyhinde, izledikleri koronavirüs politikası nedeniyle 200’den fazla suç duyurusunda bulunuldu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  