Belçikalı aşırı sağcı terör şüphelisi asker ölü bulundu

Belçika'da dört haftadır aranan aşırı sağcı ve ağır silahlı asker ölü bulundu. Belçika Savcılığı ülkenin doğusunda bulunan cesedin "ilk elde edilen bilgilere göre Jürgen Conings'e ait olduğunu" açıkladı. Savcılık askerin görünüşe göre kendisini vurduğunu kaydetti.

Conings Belçika devlet temsilcilerine ve ülkenin ünlü virologu Marc Van Ranst'a yönelik bir tehdit mektubu kaleme aldıktan sonra Mayıs ayı ortalarında kayıplara karışmıştı. Askerin Hollanda sınırı yakınlarında terk ettiği aracında roketatar ve cephane bulunmuştu. Conings'in görevli olduğu askeri üsten ateşli silah ve cephane çaldığı öğrenilmişti.

Belçika Savcılığı şahıs hakkında soruşturma başlattı. Yüzlerce askerin katıldığı arama çalışmalarında zırhlı araçlar ve helikopterler de kullanılmış, Interpol de operasyonlara aktif destek vermişti. Almanya'nın Belçika ve Hollanda sınır bölgesindeki arama çalışmalarına Alman polisinin GSG9 birimi de katılmıştı. Le Soir gazetesi Haziran ortasındaki bir haberinde Conings'in başına 650 bin euro ödül konduğunu yazmıştı.

Dış görevlerde yer aldı

Conings'in aşırı sağcı görüşleri nedeniyle izlenen Belçika Ordusu'nda görevli 30 askerden biri olduğu belirtiliyor. 2020 yılında Belçika ordusu içerisinde kendisine ceza verildiği ve hakkında yapılan dava başvurusunun da sonuçsuz kaldığı kaydediliyor.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre Kosova, Irak ve Afganistan'daki askeri misyonlarda görev alan Conings orduda yurtdışı görevlere gidecek askerlere eğitim veriyordu. Conings görevi icabı silahlara erişim imkanına sahipti.

Kayıplara karışmasının ardından Belçika hükümetinin korona politikalarını protesto eden binlerce kişi Facebook'ta "Hepimiz Jürgen'in arkasındayız" başlıklı bir grup açtı. Grup kapatılmadan önce 45 bin üyeye ulaşmıştı.

dpa / EC, ETO

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