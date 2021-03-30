 Belçika’da mahkemeden hükümete: Ya yasa çıkar ya da kısıtlamaları iptal et | AVRUPA | DW | 31.03.2021

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AVRUPA

Belçika’da mahkemeden hükümete: Ya yasa çıkar ya da kısıtlamaları iptal et

Salgın kısıtlamalarının bakanlık kararnamesiyle uygulandığı Belçika’da mahkeme, hükümetin bu konuda 30 gün içerisinde yasa çıkarmasına karar verdi. Aksi halde kısıtlamalar iptal edilebilecek.

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Belçika'da mahkeme, hükümetin 30 gün içerisinde pandemi yasası çıkarmasına, aksi takdirde koronavirüs kısıtlama kararlarının iptaliyle karşılaşabileceğine hükmetti. Ayrıca yasanın geciktiği her gün için de 5 bin euro para cezası öngörülüyor.

Hükümetin, Belçika İnsan Hakları Derneğinin şikayeti üzerine alınan kararı temyize götürme hakkı var.

Derneğin avukatı Audrey Lackner, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada amaçlarının kısıtlamalarla ilgili konuları parlamentoda tartışılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Avukat, "Mahkeme tedbirlerin yasaya uygun olmadığını teyit etmiş oldu ve Belçika devletinden bunları yasal hale getirmesini istedi" dedi.

Belçika'da koronavirüs kısıtlamaları protestolara neden olmuştu.

Belçika'da koronavirüs kısıtlamaları protestolara neden olmuştu.

 

Kısıtlamalar kararnameyle uygulanıyor

Belçika'da, koronavirüsün yayılmasıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların tamamı, parlamento pas geçilerek bakanlık kararnamesiyle yürürlüğe konuluyor. Belçika hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle serbest dolaşımı kısıtlayan sınır kontrolleri nedeniyle AB Komisyonu tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle ülkedeki özgürlükçü kesimin hedefinde olan kısıtlamalara yönelik mahkeme kararının, hükümeti gerekli yasaları çıkarması konusunda hızlandıracağı tahmin ediliyor. Ancak, bunun 30 günden çok daha fazla sürmesi bekleniyor; bu da hükümeti zor durumda bırakabilir. Başbakan Alexander De Croo’nun ofisinden AFP’ye yapılan açıklama mahkeme kararının incelendiği belirtildi.

Belçika, koronavirüs salgınında üçüncü dalgaya karşı mücadele veriyor. Ülkede okullar ile market ve eczane gibi zaruri olanların dışında tüm dükkan ve mağazalar kapalı durumda.

Salgın kısıtlamalarıyla ilgili benzer hukuki mücadeleler Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de yaşanıyor. Almanya’da Başbakan Angela Merkel, Paskalya tatilinde beş gün boyunca kamusal yaşamı durdurmayı hedefleyen katı kısıtlama kararından tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

 

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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