Belçika mahkemesi İranlı diplomatı terörden suçlu buldu

Belçika’da bir mahkeme, İranlı bir diplomatı Fransa topraklarında bombalı terör saldırısı planlamaktan suçlu buldu.

Antwerp kentinde görülen davada mahkeme, suçun işlendiği sırada İran’ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli Esadullah Esadi’yi (49) 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hem Belçika hem İran vatandaşı olan diğer üç sanığı da 15, 17 ve 18 yıl hapis cezalarına çarptırdı ve bu kişilerin Belçika vatandaşlığı iptal edildi.

Dört sanık 30 Haziran 2018 tarihinde rejime karşı olan İran Milli Direniş Konseyi’nin Paris’te organize ettiği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı bir etkinliğe saldırı planlamaktan yargılandı.

Etkinliğe konseyin üst düzey liderlerinin yanı sıra, Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin de katıldığı belirtiliyor.

Aseton peroksit kullanılacaktı

Mahkeme Esadi’nin saldırıda kullanılacak patlayıcıları temin ettiğine hükmetti. Sanıklardan Nasimeh Naami ve Amir Saadouni'nin saldırıda kullanılmak üzere yarım kilo ağırlığındaki aseton peroksit ile bir fünyeyi Esadi'den aldığı tespit edildi.

Esadi saldırının başarısız olması sonrasında Temmuz 2018'de diplomatik dokunulmazlığının olmadığı Almanya’da yakalanmıştı.

Soruşturma makamları saldırının başarıya ulaşması halinde, geride onlarca ölü ve yaralı bırakmış olacağını tahmin ediyor.

Esadullah A.’nın, ülke içinde ve dışında rejim muhaliflerini izlemek ve onlarla mücadele etmekle görevli İran İstihbarat Bakanlığı'nın (MOIS) çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla saldırı planlarının doğrudan Tahran'ın bilgisi ve talimatıyla yapılmış olduğu sanılıyor.

İran İslam Devrimi'nden beri bir ilk

Esadullah Esadi 1979 yılındaki İran İslam Devrimi’nden beri Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde terörizm şüphesiyle yargılanan ilk İranlı yetkili oldu.

Belçikalı savcı Georges-Henri Beauthier Antwerp’teki mahkeme salonu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Mahkemenin verdiği) hüküm iki şeyi gösteriyor: Suç edimleri bakımından bir diplomatın dokunulmazlığı yoktur (...) Ve katliama dönüşebilecek bir olayda İran devletinin sorumluluğu vardır" dedi.

Duruşma kamuoyuna kapalı olarak yapıldı. Yargılama sırasında da polis mahkeme binası etrafında zırhlı araçlar ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te olan İran Milli Direniş Konseyi içinde yer alan gruplardan Halkın Mücahitleri Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Örgütün sözcüsü Şahin Gobadi, "İran rejiminin terörizmi bir devlet gücü olarak kullandığı ve İran rejiminin en üst düzeyde buna dahil olduğu ortaya çıktı" dedi.

İran ise başarısız kalan saldırı girişimiyle ilgisi olduğunu yalanlayarak, söz konusu girişimin "Batılı bir tuzak" olduğunu ifade etti.

Reuters,AFP / EC,ET

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