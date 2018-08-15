Belçika Amerikan F-35 uçağı alacak

Belçika hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçakları yerine Amerikan yapımı F-35 uçakları almaya karar verdiğini bildirdi. 2023 yılından itibaren elindeki ABD yapımı F-16 uçakları Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen radara yakalanmayan F-35'le değiştireceğini açıklayan Brüksel bu uçaklardan 34 adet sipariş edecek.

Belçika'nın bu adımı savunmada ABD bağımlılığından kurtulmak ve kendi savunma yapılanmasını oluşturmayı hedefleyen AB'nin bu planına büyük darbe olarak değerlendirildi.

Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Fransa merkezli Robert Schuman Vakfı Başkanı Jean-Dominique Giuliani, kararın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bir Avrupalı tercihi değil. Bir tokattan da öte, Avrupa savunması adına rezalet bir karar" dedi. Giuliani F-35'lerin bütün bakım ihtiyaçları ve operasyonel sistemiyle ABD'ye bağımlılığı zorunlu kıldığını söyledi.

AB, özellikle ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın seçilmesi ve İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma kararının ardından, daha bağımsız bir savunma yapılanması oluşturmayı hedefliyordu.

AB'nin 23 üyesi geçen yıl savunma alanında daha sıkı işbirliği ve koordinasyon için kısaca PESCO olarak adlandırılan "Daimi Yapılandırılmış İşbirliği" savunma anlaşmasına imza atmıştı. Almanya ve Fransa'nın başı çektiği anlaşmayı Belçika da imzalamıştı.

Belçika Başbakanı Charles Michel

"Hem ABD hem Avrupa ile çalışıyoruz"

Belçika Başbakanı Charles Michel, ülkesinin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hem Avrupa ile hem de ABD ile çalıştığını belirterek eleştirelere yanıt verdi. Belçika'nın insansız hava aracı, fırkateyn, mayın tarama gemisi ve zırhlı araç da aldığını belirten Michel, "Bunlardan uçaklar ve insansız hava araçları Amerikan, diğerleri Avrupa menşeili; Belçika bundan ekonomik fayda sağlayacak" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de ABD'nin teklifinin hem fiyat hem de operasyonel anlamda en iyisi olduğunu söyledi.

Lokheed Martin şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hükümeti ve endüstrisiyle uzun yıllar bağlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.

AB bünyesinde F-35'e sahip olan diğer ülkeler İngiltere ve Hollanda. Lockheed Martin tarafından üstlenilen ve "Ortak Saldırı Uçağı" olarak bilinen F-35 projesinde ana finansal desteği ABD sağlıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ülke yaklaşık 4,5 milyar dolar ile uçakların geliştirilmesi aşamasına dâhil olmuştu. Proje kapsamında Türkiye'nin almak istediği 100 adet F-35'in ikisi geçen Haziran'da teslim edilmişti. Uçaklar Türk pilotların eğitim alması için henüz ABD'de bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un verilerine göre, bu yıl İngiltere ve İsrail'e başta olmak üzere, dünya çapında toplam 320 F-35 teslimatı yapıldı.

AFP/GY,ÖA

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