 Bekçiye silah kullanma yetkisine meclisten onay | TÜRKİYE | DW | 11.06.2020

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TÜRKİYE

Bekçiye silah kullanma yetkisine meclisten onay

Türkiye’de muhalefetin karşı çıktığı çarşı ve mahalle bekçilerine silah ve zor kullanma yetkisi veren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

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Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri ile özlük haklarına yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde bekçiler silahlı olarak görevlendirilecek. 

Kanuna göre bekçiler çarşı ve mahallelerde devriye gezebilecek, kimlik sorabilecek, şüpheli durumlarda kişileri durdurup yine şüphe halinde kişilere müdahalede bulunabilecek. Bekçiler aynı zamanda gösteri ve yürüyüşlere de müdahale etme hakkına sahip.
Zor ve silah kullanma yetkisi
Çarşı ve mahalle bekçileri, ayrıca zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, kolluk hizmet ve görevleri dışında hiçbir görevde çalıştırılmayacak. Bekçiler, görevlerini yerine getirirken kendisinin bekçi olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirerek durdurma sebebine ilişkin soru sorabilecek.
Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Engin Altay

Engin Altay

Muhalefet karşı çıkıyor

Bekçiye polis ile aynı yetkilerin verilmesi muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, geçen hafta koronavirüs nedeniyle 48 gün aranın ardından ilk kez toplanan mecliste bekçiler kanunun gündeme gelmesini eleştirmiş, son günlerde toplumda polis ve bekçilerden kaynaklanan bür güvenlik endişesi olduğunu belirterek daha fazla yetki verilmesine karşı çıkmıştı.      

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da geçen hafta TBMM'de yaptığı konuşmada bu yasanın mahalleye hizmet yasası olmadığını söylemiş, "iktidarın az eğitimli emir kulu haline gelmiş, ve adına bekçi demiyorum ben, bu bir farklı polis gücü yasasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Gergerlioğlu teklifin yasalaşması üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımında bunun "polis devleti uygulamalarında bir adım" olduğunu söyledi.

AKP milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, o tarihte 21 bin bekçinin görev yaptığını ve bu sayının yıl içinde 30 bine çıkacağını ifade etmişti.
    

DHA,Reuters / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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