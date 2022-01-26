Bekçilerin dövdüğü esnafa dava açıldı

Son yıllarda silah kullanma dahil yetkileri arttırılan ve sayıları 30 binin üzerine çıkarılan bekçilerin karıştığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bekçilerin, büfesini zamanında kapatmadığı iddiasıyla tartışmaya girdiği esnafı darp ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Esnafın yaptığı şikayete takipsizlik kararı veren savcılık, soruşturma sonucunda üç esnafı suçlu bularak dava açtı.

Olay, pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerinin akşam 20:00'de kapatılması kararının uygulandığı bir dönemde yaşandı. 4 Aralık 2020 tarihinde Ankara Sıhhıye'de Ali Ecir'in iki oğluyla işlettiği büfenin önüne gelen bekçiler, dükkanı halen neden kapatmadıklarını sordu. Esnaf Ecir, ürünleri toplamaya başladıklarını ve kapatacaklarını söyledi.

Esnafın iddiasına göre, bu sırada çıkan tartışma sırasında bekçiler, büfenin içine girerek üst araması yapmak ve kimlik sormak istedi. Esnaf bunu iyi niyetli bulmadıklarını belirterek karşı çıktı.

Esnaf, bekçilerin buna karşılık kendilerine vurmaya başladıklarını, biber gazı sıktıklarını ve ters kelepçe takmaya çalıştıklarını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sırasında bekçilerin üç esnafa yumruklarla vurdukları ve karşılıklı arbede çıktığı görüldü. Kırık olması nedeniyle kolu alçıya alınan Ali Ecir'in oğlu İbrahim Ecir'e de ters kelepçe takılmaya çalışıldığı belirtildi.

Olay yerine diğer bekçilerin ve polisin gelmesi üzerine üç kişi gözaltına alındı.

Esnafa dava, bekçilere takipsizlik

Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturma sonucunda esnafın bekçiler aleyhindeki şikayetine takipsizlik kararı verdi. Savcılık, bekçilerin görevlerini yaptığını, orantılı olarak güç kullandığını savundu. Esnafın avukatı İsmail Doğuhan Bulut'un, bekçilerin müdahalesinin orantısız olduğunu belirterek savcılığın takipsizlik kararına yaptığı itiraz sulh ceza hakimliği tarafından Aralık 2021'de reddedildi.

Buna karşılık üç esnaf hakkında bekçilere görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından Ankara 66. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava halen bu mahkemede sürüyor.

Esnafın avukatı İsmail Doğuhan Bulut, savcılığın takipsizlik kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Mahkemeye erişim hakkımız ihlal edilmiştir. Bu olayda mağdur olan taraf biziz" dedi.

Alican Uludağ

©Deutsche Welle Türkçe