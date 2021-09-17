 Bekçi şiddeti iddiasına takipsizlik, mağdurlara dava | Türkiye | DW | 28.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Bekçi şiddeti iddiasına takipsizlik, mağdurlara dava

İstanbul'da sahilde alkol aldıkları için bekçilerin müdahalesiyle karşılaşan iki kardeşin darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık şikayetçilere dava açtı.

Arşiv fotoğrafı

Arşiv fotoğrafı

İstanbul'da pandemi döneminde alkol aldıkları için kimlik kontrolü yapılmak istenen iki kardeşin bekçiler tarafından darp edildiğiiddiasıyla ilgili yargıdan "takipsizlik" kararı çıktı. Savcılık, iki kardeşin aldığı darp raporuna rağmen bekçiler hakkında takipsizlik kararıverdi. Bekçilerin şikayeti üzerine ise iki kardeş hakkında "direnme" suçundan dava açıldı.

Olay, pandemi yasaklarının sürdüğü 13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İddiaya göre, Karaköy Sahili'nde alkol alan B.E. ve Y.E. adlı iki kardeş, "alkol almanın yasak olduğunu" söyleyen bekçiler tarafından uyarıldı. Bekçiler, iki kardeşin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Kimlik sorma tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi, bekçiler tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü. Bekçiler, olay sırasında şüphelilerin kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

Ancak iki kardeş, yargıya başvurarak bekçilerin kendilerini kamera olmayan ara sokağa götürerek darp ettiklerini iddia etti.

Şiddet bulgusu doktor raporunda

Bu kapsamda İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınan 14 Ocak 2021 tarihli doktor raporu da dosyaya delil olarak sunuldu. Y.E'nin muayenesi sonucunda hazırlanan raporda, "Sol göz altındaki ekimoz, burun sırtında ağır, boyun sağ tarafından 2 cm'lik ekimoz, alt sol kesici dişte kırılma, üst orta kesici dişte kırılma, belde 2 tane morluk, sağ el bileğinde yara izi, sol kolda halkasal iz" kayıtlara geçirildi.

Savcılığa şikayette bulunan B.E. ifadesinde tartışmanın büyümesi üzerine bekçilerin diğer arkadaşlarını çağırdığını, 10-15 kişinin kendilerine müdahale ettiğini belirtti. "Beni etkisiz hale getirip vurmaya başladılar" diyen B.E. şikayetini şöyle dile getirdi:

"Yere yatırıp tekmeleyip arkadan ters kelepçe takmaya çalışıyorlardı. Kardeşim Y.'yi biraz uzağımda yere yatırmış tekmeliyorlardı. Yaklaşık 10 dakika darp edildikten sonra ters kelepçe takıp bizi sürükleyerek Karaköy Karakolu'na getirdiler. İçeri girer girmez karakol amiri bana vurmaya başladı. Kardeşimi de diğer memurlar darp etmeye devam ettiler."

Burnunun kırıldığını belirten B.E., daha sonra hastaneye götürüldüklerini, doktorun kardeşinin hastanede yatmasını söylediğini, ancak polislerin buna izin vermediğini öne sürdü.

"Ara sokağa götürüp darp ettiler"

CİMER üzerinde şikayet dilekçesi gönderen Y.E. de bekçilerin kimlik sorma sırasında agresif davrandığını kaydetti. Tartışma sırasında bekçilerin kendisini kamera olmayan ara sokağa götürdüklerini ifade eden Y.E, şunları anlattı:

"Giderken, 'sana şimdi neler yapacağız, şimdi göreceksin' diyerek küfür ettiler. 15 kişi kadar toplandılar. Darp etmeye başladılar. 10 dakika kadar nefes aldırmadan beni dövdüler, ön-arka kaburgalarımı ve belimi ezdiler. Bu sırada yanımda olan abimi benden biraz uzakta olan bir yerde darp ediyorlardı. Sonra ters kelepçe yapıp sürükleyerek bizi Karaköy Karakolu'na götürdüler. Aynı işkenceyi oradaki memurlarla devam ettirdiler."

Bekçilere değil, mağdurlara dava

Savcılık, iki tarafın birbiri hakkında şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk olarak iki kardeş hakkında bekçilere direnme suçu iddiasıyla hakkında dava açıldı. İddianamede, iki şüphelinin, olay günü görevli mahalle bekçilerinin rutin kimlik kontrolü yaptıkları sırada, yasak olmasına rağmen alkol aldıkları, tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, üç bekçiyi yaraladıkları iddia edildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla savunma yapan iki kardeş, bekçiler tarafından darp edildikleri iddiasını sürdürdü.

Video izle 02:28

Bekçilere geniş yetki veren yasa teklifi tartışılıyor

Bekçilere takipsizlik kararı

Bekçiler ise ifadelerine suçlamaları geri çevirerek iki gencin kendilerine küfrettiğini söyledi ve gençlerden şikayetçi oldu.

Savcılık, bekçiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, memurların eylemlerinin kendilerine direnen müştekileri etkisiz hale getirmek için, yasa ile verilmiş zor kullanma yetkisinin kullanılması şeklinde geliştiği savunuldu.

Y.E.'nin avukatı Neslişah Varol Taş, takipsizlik kararına yaptıkları itirazın sulh ceza hakimliği tarafından reddedildiğini belirterek bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başurduklarını açıkladı.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Die Justitia auf dem Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg. Justitia stand in der römischen Mythologie für die ausgleichende Gerechtigkeit und steht in der Neuzeit für die strafende Gerechtigkeit oder das Rechtswesen an sich. (Themenbild, Symbolbild) Frankfurt am Main, 16.05.2021

Bakan değişti, yargıdaki MASAK dosyası kapandı 17.09.2021

Berat Albayrak döneminde gözaltına alınan 115 eski MASAK çalışanı hakkındaki iddianame iade edildi. Savcılık, Albayrak’ın yerine getirilen Lütfi Elvan’dan soruşturma izni istedi. Elvan soruşturma izni vermedi.

Demonstrators scuffle with the police as they prevent Saturday Mothers' 700th gathering, that meets every week, demanding to know the fate of their missing relatives, claimed to be last seen in the hands of security forces, in central Istanbul, Turkey August 25, 2018. The Saturday Mothers gathered at the same place weekly since 1995 to demand justice for those political activists who disappeared allegedly after being detained by the hands of the state. Police used water cannon and fired tear gas canisters to disperse the protest, an photographer said. Photo by Ä°brahim Mase/DHA/ABACAPRESS.COM |

HRW raporu: "Cezasızlık, polis ve bekçiyi kötü muameleye teşvik ediyor" 29.07.2020

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, polis ve bekçilerin uyguladığı işkence ve kötü muamele vakalarının artışına dikkat çekerken, iddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığını ortaya koyuyor.

A Turkish anti riot police officer stand guard at Democracy Party's (HDP) headquarter as HDP members call a protest against Turkey's Olive Branch operation in Syria on January 21, 2018 in Diyarbakir. Turkey on January 20 launched operation Olive Branch seeking to oust from the Afrin region of northern Syria the Peoples' Protection Units (YPG) Kurdish militia which Ankara considers a terror group. / AFP PHOTO / ILYAS AKENGIN (Photo credit should read ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images)

Suç işleyen kamu görevlilerine cezasızlık mı uygulanıyor? 07.11.2020

Polisin sıktığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Enes Ata ve Mahsum Mızrak dosyasında sanık polisler hakkında verilen beraat kararı onandı. Hak örgütlerine göre bu cezasızlık ne ilk ne de son.