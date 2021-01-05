Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri yasağı

Boğaziçi Üniversitesinde rektörlük görevine üniversite dışından bir isim olan eski AKP milletvekili aday adayı Prof.Dr. Melih Bulu'nun atanmasına öğrencilerin protestoları sürerken İstanbul Valiliği iki ilçede toplantı yasağı getirdi. Valilik, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerini kapsayan toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağına gerekçe olarak koronavirüsü gösterdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üniversite kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü "toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

Yerlikaya, vatandaşlardan konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasını isterken polisin kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceğini kaydetti.

Geniş güvenlik önlemleri

İstanbul Valiliği'nin her tür toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıklamasının ardından üniversite etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gözaltı sayısı 36'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik operasyonda, 14 kişi daha gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde de "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 33 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi. Öğrencilerin yeni rektörü protesto etmelerinin ardından Salı sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda eyleme katılan öğrenciler gözaltına alınmaya başlanmıştı.

Yeni Rektör Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmasını protesto için bugün de protesto gösterileri planlanıyordu. Bulu'nun göreve resmen başladığı Salı günkü devir teslim töreni, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

DW,ANKA/BK,JD

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