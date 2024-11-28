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Beşar Esad

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili içerikleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Haberler

2 Aralık 2024

Batı'dan Suriye'ye sükûnet çağrısı

1 Aralık 2024

ABD: HTŞ öncülüğündeki saldırı ile hiçbir ilgimiz yok

28 Kasım 2024

Heyet Tahrir Şam Suriye birliklerine taarruz başlattı

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Güncel Konular

Suriye’de Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif grupların Halep’te kontrolü ele geçirmesi Alman basınında da geniş yankı buldu.

Alman basınında Suriye yorumları: Türkiye avantajlı konumda

Alman basınında Suriye yorumları: Türkiye avantajlı konumda

Alman basınına göre Ortadoğu’da değişen güç dengeleri Türkiye’ye Suriye’de avantaj sağladı ama ciddi riskler de mevcut.
Politika2 Aralık 2024
Bir tankın üstünde üç kişi, tankın yanında kırmızı bir kamyonet

Cihatçılar Halep'e girdi iddiası

Cihatçılar Halep'e girdi iddiası

Suriye ordusuna karşı operasyon başlatan cihatçı muhalif grupların Halep' girdiği iddia ediliyor.
Politika29 Kasım 2024
Başkent Şam'da Devlet Başkanı Beşar esad'ın seçim afişi.

AB'de "Esad ile normalleşme" tartışması: Kazananı kim olur?

AB'de "Esad ile normalleşme" tartışması: Kazananı kim olur?

AB içinde Esad ile normalleşme tartışılıyor. Peki, bu mümkün mü ve kazananı kim olur?
Politika30 Temmuz 2024
Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad

Ankara-Şam normalleşmesinde mayınlı alanlar neler?

Ankara-Şam normalleşmesinde mayınlı alanlar neler?

İlişkileri normalleştirme mesajları veren Türkiye ve Suriye'nin kırmızı çizgilerini oluşturan sorunlar neler?
Politika17 Temmuz 2024
İdlib kentinde Özgür Suriye Ordusu güçlerine ait bir tank

Suriye ile normalleşmede ÖSO sorunu nasıl çözülecek?

Suriye ile normalleşmede ÖSO sorunu nasıl çözülecek?

Ankara ile Şam uzlaşırsa Esad'ın desteğin kesilmesini istediği ÖSO ne olacak?
Politika8 Temmuz 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile en son 4 Eylül 2023'te Soçi'te bir araya gelmişti

Erdoğan-Putin buluşmasında gündem Suriye

Erdoğan-Putin buluşmasında gündem Suriye

Erdoğan ve Putin'in Astana'daki buluşmasında en önemli başlığın Suriye olması bekleniyor.
Politika2 Temmuz 2024
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DW'nin Önerileri

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

Son Şam Büyükelçisi: Esad ile YPG konusunda ortak fayda var

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan son Şam Büyükelçisi Önhon, Türkiye ile Esad arasındaki ortak faydaya dikkat çekti.
Politika23 Kasım 2022
Erdoğan ve Esad, 2011 yılında Şam Havalimanı'nda

Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?

Erdoğan'ın son açıklamasının ardından gözler Ankara-Şam hattına çevrildi. Peki Esad ile görüşme yakın vadede mümkün mü?
Politika8 Ekim 2022
Türkei - Vorsitzende der sechs Oppositionsparteien

Altılı masada en zor soru: Göç politikası açıklanacak mı?

Altılı masa toplantısında Göç Komisyonu’nun hazırladığı metin konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.
Göç16 Ağustos 2022
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