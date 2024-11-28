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Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili içerikleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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Haberler
02.12.2024
2 Aralık 2024
Batı'dan Suriye'ye sükûnet çağrısı
01.12.2024
1 Aralık 2024
ABD: HTŞ öncülüğündeki saldırı ile hiçbir ilgimiz yok
28.11.2024
28 Kasım 2024
Heyet Tahrir Şam Suriye birliklerine taarruz başlattı
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Güncel Konular
Alman basınında Suriye yorumları: Türkiye avantajlı konumda
Alman basınında Suriye yorumları: Türkiye avantajlı konumda
Alman basınına göre Ortadoğu’da değişen güç dengeleri Türkiye’ye Suriye’de avantaj sağladı ama ciddi riskler de mevcut.
Politika
02.12.2024
2 Aralık 2024
Cihatçılar Halep'e girdi iddiası
Cihatçılar Halep'e girdi iddiası
Suriye ordusuna karşı operasyon başlatan cihatçı muhalif grupların Halep' girdiği iddia ediliyor.
Politika
29.11.2024
29 Kasım 2024
AB'de "Esad ile normalleşme" tartışması: Kazananı kim olur?
AB'de "Esad ile normalleşme" tartışması: Kazananı kim olur?
AB içinde Esad ile normalleşme tartışılıyor. Peki, bu mümkün mü ve kazananı kim olur?
Politika
30.07.2024
30 Temmuz 2024
Ankara-Şam normalleşmesinde mayınlı alanlar neler?
Ankara-Şam normalleşmesinde mayınlı alanlar neler?
İlişkileri normalleştirme mesajları veren Türkiye ve Suriye'nin kırmızı çizgilerini oluşturan sorunlar neler?
Politika
17.07.2024
17 Temmuz 2024
Suriye ile normalleşmede ÖSO sorunu nasıl çözülecek?
Suriye ile normalleşmede ÖSO sorunu nasıl çözülecek?
Ankara ile Şam uzlaşırsa Esad'ın desteğin kesilmesini istediği ÖSO ne olacak?
Politika
08.07.2024
8 Temmuz 2024
Erdoğan-Putin buluşmasında gündem Suriye
Erdoğan-Putin buluşmasında gündem Suriye
Erdoğan ve Putin'in Astana'daki buluşmasında en önemli başlığın Suriye olması bekleniyor.
Politika
02.07.2024
2 Temmuz 2024
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DW'nin Önerileri
Son Şam Büyükelçisi: Esad ile YPG konusunda ortak fayda var
DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan son Şam Büyükelçisi Önhon, Türkiye ile Esad arasındaki ortak faydaya dikkat çekti.
Politika
23.11.2022
23 Kasım 2022
Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?
Erdoğan'ın son açıklamasının ardından gözler Ankara-Şam hattına çevrildi. Peki Esad ile görüşme yakın vadede mümkün mü?
Politika
08.10.2022
8 Ekim 2022
Altılı masada en zor soru: Göç politikası açıklanacak mı?
Altılı masa toplantısında Göç Komisyonu’nun hazırladığı metin konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.
Göç
16.08.2022
16 Ağustos 2022
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