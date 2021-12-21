 BDDK′dan suç duyurusu açıklaması | Ekonomi | DW | 21.12.2021

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Ekonomi

BDDK'dan suç duyurusu açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Türkei | Bankenaufsicht BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimler gözlendiğini belirterek, bunları yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından alınan yeni düzenlemelerle ilgili kararları açıklamasının ardından dolar ve euroda sert düşüş yaşandı. Sosyal medyadan bu düzenlemelerin örtülü faiz kararı olduğu, kurların yeniden yükseleceği yolunda değerlendirmeler yapılması üzerine BDDK açıklama yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir."

ANKA/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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