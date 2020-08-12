Bavyera'da uygulanan testlerde "büyük hata"

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yurt dışından dönenlere, gönüllülük esasına göre uygulanan koronavirüs testinde "büyük bir hata" yapıldı. Bavyera makamları, yaklaşık 44 bin kişiye ait test sonuçları hızlı bir şekilde test sahiplerine ulaştırılmadığı için, bu testler sonucu koronavirüs pozitif olduğu tespit edilen 900 kişinin kendi durumundan haberdar olmadığını bildirdi.

Olayın ortaya çıkması ile Almanya içindeki bir seyahat programını iptal ederek Bavyera'ya dönen, Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Burada büyük bir hata yapılmıştır, hem de çok büyük" ifadesini kullandı. Perşembe günü, Bavyera'nın başkenti Münih'te olayla ilgili yapılan kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Söder, bu hatanın stratejide değil olayın uygulamasında yaşandığını dile getirerek, "bunun için sadece özür dileyebiliriz" dedi.

Test sonuçları kendilerine ulaşmadığı için, şu an Almanya'nın dört bir yanına dağılmış olan, koronavirüs pozitif 900 kişinin, geçen zaman zarfında söz konusu hastalığın çok daha fazla yayılmasına neden olduğundan endişe ediliyor. Bavyera Başbakanı Söder de, Almanya çapında vaka sayılarının artışa geçtiğini vurgulayarak, "Şayet dikkat etmezsek, birkaç hafta sonra çok zor bir durumla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Söder, önümüzdeki gün ve haftalarda tatilden dönüşler ve okulların başlaması sebebiyle pek çok sorun yaşanacağını ifade ederek, koronavirüsün geçtiğini düşünenlerin yanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Huml görevde kalıyor

Öte yandan Markus Söder, test sonuçlarının sahiplerine zamanlıca ulaştırılamaması nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Bavyera Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Huml'a olan güveninin sürdüğünü ve Huml'ın bakanlık görevinde kalacağını bildirdi. "Melanie Huml bana iki kez istifasını önerdi" diyen Söder, "ona olan güvenim devam ediyor" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Huml da istifasını Başbakan Söder'e sunduğunu doğrulayarak, "bu konunun sorumluluğunu üzerime alma teklifim doğruydu. Bana olan güvenin devam etmesinden dolayı müteşekkirim" dedi.

Sağlık Bakanı Huml, yaşanan bu büyük hatanın sebebinin, uygulamanın başında, test edilen kişilerle ilgili verilerin kağıt kalemle tutulmuş olmasına bağladı. Bu nedenle işlenmesi gereken çok sayıda test dosyası biriktiğini belirten Huml, yaşanan zaman kaybına da bu durumun neden olduğunu ifade etti.

dpa,AFP / ET,JD

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