Bavyera İçişleri Bakanı: Radikal İslamcı saldırı olabilir

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Würzburg kentinde üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken Bavyera'nın Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Joachim Hermann saldırının radikal İslamcı bir motivasyonla düzenlenmiş olmasının ihtimaller dahilinde görüldüğünü söyledi. Bakan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "İslamcı bir saldırı olabileceğine dair ipuçları mevcut" dedi. Bakan, bir görgü tanığının ifadesinde saldırganın saldırı sırasında tekbir getirdiğini söylediğine dikkat çekti.

Somalili saldırgan 25 Haziran'da Würzburg'da bıçakla düzenlediği saldırıda üç kişiyi öldürmüş, beşi ağır şekilde olmak üzere yedi kişiyi de yaralamıştı. Polisten yapılan açıklamada, delillerin değerlendirilmesi ve görgü tanıklarının sorgusu sürecinin sürdüğü ve amacın saldırının nasıl işlendiğini saptayabilmek ve saldırganın motivasyonunu ortaya koyabilmek olduğu ifade edildi. Polisin, saldırının radikal İslamcı bir motivasyonla işlenmiş olması şüphesinin yanı sıra saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

Diğer yandan soruşturmayı Münih Başsavcılığı'nın devraldığı bildirildi. Spiegel'in haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturma Münih Başsavcılığı'na bağlı Bavyera Aşırıcılık ve Terörizm ile Mücadele Merkez Ofisi (ZET) tarafından yürütülecek.

Würzburg polisi ise saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerle ilgili yeni bilgiler de verdi. Buna göre, saldırıda 24, 49, 82 yaşlarında üç kadın hayatını kaybetti. Yedi yaralıdan dördünün kadın, birinin erkek, diğer ikisinin ise 11 yaşında bir genç kız ile 16 yaşında bir genç erkek olduğu bilgisi verildi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann polis ve savcılık yetkilileri ile dün düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılından beri Würzburg'da yaşayan 24 yaşındaki Somalili zanlının saldırıyı hangi nedenden ötürü gerçekleştirdiğinin henüz aydınlatılamadığını söylemiş ancak saldırının tek bir kişi tarafından yapıldığını belirtmişti.

Ocak ayında bıçakla saldırdı

Diğer yandan saldırganın daha önce de bıçaklı saldırı düzenlediği ortaya çıkmıştı. Bamberg Başsavcısı Wolfgang Gründler zanlının bu yılın Ocak ayındayaşadığı evsizler barınağında, birlikte kaldığı evsizler ve barınak görevlisine bıçakla saldırdığını ancak kimseyi yaralamadığını söyledi. Polisin bu saldırının ardından soruşturma başlattığı zanlının geçici olarak psikiyatriye sevk edildiği bilgisine yer verdi. Zanlının Haziran ayında Würzburg şehir merkezinde bir sürücüyü taciz ettiği ve psikolojik rahatsızlık belirtileri gösterdiği için yeniden psikiyatriye sevk edildiği ancak bir gün sonra buradan salıverildiği bildirildi.

dpa,epd/BÖ,CÖ

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