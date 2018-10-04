Batman'da askeri araca saldırı

Rusya'dan devasa askeri tatbikat

Rusya Soğuk Savaş'tan bu yana en kapsamlı askeri tatbikatını gerçekleştiriyor. Rusya'nın Doğu Sibirya'da gerçekleştirdiği tatbikata 300 bin asker ve on binlerce askeri araç katılıyor. Rusya'nın gövde gösterisi olarak nitelendirilen tatbikata ilk kez Çin de asker gönderdi.