"Bataklık" davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü "Bataklık" soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, aralarında örgüt yöneticileri olmakla suçlanan Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu sekiz tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara'da 30 Haziran 2020'de başlatılan operasyonla, dokuz ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen Nejat Daş ve örgüt yönetici olduğu iddia edilen Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarından bulunduğu 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen "örgüt lideri," beş şüpheli "örgüt yöneticisi," 53 şüpheli "örgüt üyesi" ve 13 şüpheli ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden" olarak yer aldı. Yargılananlar arsında eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ile polisler de bulunuyordu. Şüphelilerden 16'sı, 7 Nisan 2022'de görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu Nejat Daş, Çetin Gören ve Kevork Durna ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu beş sanık duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada Çetin Gören, "Cezaevine girmeden önce eşimi, cezaevindeyken de babam ve ağabeyimi kaybettim. Cenazelerine katılamadım. Ablalarım rahatsız, çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Nejat Daş ise sağlık problemleri olduğunu ve cezaevinde sağlığının daha kötüye gittiğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyada tutuklu bulunan Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga'nın; tutuklu kaldıkları süre, delil durumu ve atılı suçlamanın lehe vasıf değiştirme ihtimalini değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

DHA, DW/JD, SSB