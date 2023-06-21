Batı'dan Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık ek yardım taahhüdü

Ukrayna, yeniden inşa konferansında bir yıl için 6 milyar dolarlık ek kaynak talep etti. Batılı ülkeler milyarlarca dolarlık ek yardım taahhüt ederken AB Rusya'ya karşı 11'inci yaptırım paketini açıkladı.

Londra'da Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için kaynak sağlamak üzere düzenlenen uluslararası konferansın ilk gününde milyarlarca dolarlık ek yardım taahhüdünde bulunuldu. ABD, AB ülkeleri, İngiltere ve Türkiye'nin de katıldığı iki günlük konferansla eş zamanlı olarak AB de Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketini açıkladı.

Ukrayna, konferansta ülkeye yapılacak yardımların uzun vadeli düşünülmesi vurgusu yaptı. Konferansa katılan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın saldırısının sonucu olarak ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük yeniden inşa projesi haline dönüştüğünü belirterek sadece önümüzdeki 12 aylık süreçte en az 6 milyar dolarlık ek kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi. Bunun konferansta ulaşmak istedikleri iddialı bir hedef olduğunu belirten Şmıgal, Rusya'nın her gün Ukrayna'ya zarar verdiğini, sadece Kahovka Barajındaki patlamanın çevreye zararının 1,5 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Zelenskiy: Gerçek projelere ihtiyaç var

Konferansa görüntülü bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sadece yeniden inşa değil, ülkenin Batı'nın güçlü bir üyesi haline gelmesini sağlayacak özel projeler ve sermaye yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Zelenskiy, Sovyetler sonrası dönemin oligarşik modelinden büyüme odaklı modern bir ekonomiye geçiş için "gerçek projelere" yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konferansa görüntülü bağlantı yoluyla katıldı. Fotoğraf: Henry Nicholls/AP/picture alliance

Dünya Bankası tahminlerine göre ülkenin yeniden inşası için 400 milyar doları aşkın kaynağa ihtiyaç bulunuyor.

AB'den 50 milyar euroluk ek kaynak

Konferansa ev sahipliği yapan İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak, Dünya Bankası'ndan kredilerin serbest bırakılmasını sağlayacak 3 milyar dolarlık ek kefalet açıkladı.

AB Komisyonu da, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk ek mali yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dört yıllık dönemde ödenmesi planlanan yardımın kredi ve ödeneklerden oluşacağını ve geri ödeme talep edilmeyeceğini belirtti. Bu yıl için Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım yapılacağı açıklanmış, kaynağın, 2027 yılına kadarki dönemi içeren bütçeden aktarılacağı bildirilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Fotoğraf: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 1 milyar 300 milyon dolarlık ek destek açıklarken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 2023 yılında insani destek için ek 381 milyon euroluk kaynak aktarma taahhüdünde bulundu.

AB Rusya'ya 11'inci yaptırım paketini açıkladı

Ukrayna'nın yeniden inşası için yardımlar devam ederken Rusya'ya yönelik siyasi ve ekonomik baskı da artırılıyor. AB, Rusya'ya karşı bugün açıkladığı 11'inci yaptırım paketiyle, mevcut yaptırımları delenleri hedef aldı, ayrıca 71 kişi ve 33 kuruluşun AB içindeki varlıkları donduruldu.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya çift kullanımlı mallar satan şirketlere karşı cezalar getirildiği belirtildi. Sivil kullanımın yanı sıra askeri alanda da kullanılabilecek ya da askeri kullanıma uygun hale dönüştürülebilecek mallar için "çift kullanımlı" tabiri kullanılıyor. Bu önlemle ağırlıklı olarak Çinli şirketlere mesaj gönderildiği daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Alman Dışişleri, yaptırım paketi kapsamında ayrıca Rus hükümeti kontrolü altında bulunduğu ve savaş propagandası yaptığı gerekçesiyle AB içindeki lisansları iptal edilen dört Rus medya kuruluşu hakkındaki yasağın uzatıldığını duyurdu.

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