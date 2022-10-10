Batı'dan Rusya'ya "barbarlık" ve "savaş suçu" suçlaması

AB ülkeleri ve NATO, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırısı düzenleyen Rusya'yı "barbarlık" ile suçladı. Moskova’ya kasıtlı olarak kadın ve çocukları hedef aldığı suçlaması da yöneltildi.

Batı, Rusya'nın başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna kentlerini hedef alan füze saldırılarına sert tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın sivil altyapısına isabet eden "korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırıları" kınadıklarını açıkladı.

Pazartesi günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "NATO, cesur Ukrayna halkını Kremlin'in saldırganlığına karşı mücadelesinde sonuna kadar desteklemeyi sürdürecektir" diye konuştu.

AB: İşe ve okula giden masum siviller hedef alındı

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın düzenlediği saldırıların "21'inci yüzyılda yerinin olmadığını" söyledi. Borrell, Ukrayna için askeri yardımların yolda olduğunu da sözlerine ekledi.

Saldırılardan zarar gören Kievliler tıbbi yardım aldı Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise "Bunlar, sabah trafiğinde iş ve okula gitmekte olan masum sivilleri hedef alan barbarca ve korkakça saldırılardır" diye konuştu. Rus saldırılarının uluslararası insani hukukun bir ihlali niteliğinde olduğunu kaydeden Stano, söz konusu saldırılar ve diğer savaş suçlarından Rusya'nın siyasi ve askeri liderliğinin sorumlu tutulacağını söyledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, savaşta Rusya'yı destekleyen Aleksander Lukaşenko liderliğindeki Belarus yönetimine uyarıda da bulundu. Minsk'e Moskova'nın "vahşi gayrimeşru faaliyetlerine" dahil olmaktan kaçınma çağrısı yapan Stano, Belarus'un Ukraynalı sivilleri hedef alan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) ev sahipliği yapmaya derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Stano, "Özellikle de Belarus ordusunun, Belarus halkının büyük çoğunluğunun karşı olmasına rağmen, savaşa doğrudan dahil edilmesine, yeni ve sert engelleyici önlemlerle karşılık verilecektir" diye konuştu. Lukaşenko, Pazartesi günü, Rusya ile Belarus'un ortak askeri birlik kurma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Almanya'dan "çocuk parkı" vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus saldırılarına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Baerbock, "Kievliler sabah trafiğinde ölüm korkusu yaşıyor. Bir çocuk parkının yanında bir çarpma krateri. Bu (saldırı) utanç verici ve Putin'in büyük şehirleri ve sivilleri füzelerle vurmasının aklanacak hiçbir tarafı yok. Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Fransa: Rusya savaş suçu işledi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da, Rusya'nın hava saldırılarını sivil ve askeri hedefler arasında "ayrım gözetmeyen" saldırılar olarak nitelendirdi.

"Bugün Ukrayna kentlerine karşı düzenlenen, ayrım gözetmeyen Rus saldırılarını kınıyorum" diye konuşan Colonna, kasıtlı olarak sivilleri hedef almanın bir savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

Polonya: Rus bombardımanı barbarlık

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Fransız mevkidaşıyla örtüşen biçimde, Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Rau, "Bugün Rusya'nın Ukrayna kentlerini ve sivilleri bombalaması, bir barbarlık örneğidir ve bir savaş suçudur. Rusya bu savaşı kazanamaz. Arkandayız, Ukrayna!" açıklamasında bulundu.

Lodz kentinde yaptığı bir açıklamada ise Rau, Rusya'nın "toplumun en zayıflarını yani sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak vurduğunu" savundu.

Rusya ile 500 kilometreyi aşkın bir sınırı bulunan Polonya, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı askeri ve siyasi olarak en çok destekleyen ülkelerin başında geliyor.

NATO savunma bakanları, Çarşamba günü Brüksel'de iki günlük bir zirvede bir araya gelerek Ukrayna'nın da aralarında olduğu çeşitli konuları görüşecek.

DW,AFP,dpa,Reuters/BÜ,BÖ