 ″Baskılara dayanamayan″ Flash TV kapandı | TÜRKİYE | DW | 01.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

"Baskılara dayanamayan" Flash TV kapandı

Flash TV, "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi. TGS Başkanı Durmuş bu kararda, hükümetin "Benim fikrimi savunmayanlar yaşamasın" politikasının etkili olduğu görüşünde.

Screenshot Youtube Flash TV Moderator (Youtube/Flash TV Kapandı)

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV, yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Açıklamada, "Bağımsız medya en az bağımsız yargı kadar değerlidir" ifadesi de yer aldı.

Türk medyasında çıkan haberlerde, son dönemde bazı haber programlarını yayından kaldıran Flash TV'nin bir süre önce Bursa'daki 20 yıllık binası için de yıkım kararı verildiği hatırlatıldı.

TGS'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Flash TV'nin yayın hayatına ara vermesinde, hükümetin medyayla ilgili yürüttüğü "Benim fikrimi savunmayanlar yaşamasın" politikasının etkili olduğu görüşünde.

DW Türkçe'ye konuşan Durmuş, "Türkiye medyası ciddi anlamda bir darboğazda. Yazılı medya da görsel medya da aynı durumda. Yazılı medya kağıt kriziyle, tirajların düşüklüğü ile uğraşırken, görsel medya da reklamların azalması ile sıkıntılar yaşıyor. Mevcut bu yaşanan gelişmelere iktidarın yayın politikasını beğenmediği medya kuruluşlarına yönelik uyguladığı politikalar da eklenince sürdürülebilirlik daha zor hale geliyor" ifadesini kullandı.

Durmuş, "İktidarın medya alanına ilişkin genel politikası, 'Benim fikrimi savunmayanlar yaşamasın' olduğundan krizler daha da derinleşiyor. Flash TV’nin yayınlarına 'İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları; idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz bir hal aldı' açıklaması yaparak ara vermesi bu baskının bir örneği" diye ekledi.

TGS Başkanı, "Türkiye’yi yönetenlerin bir an evvel medya alanına ilişkin politikalarından vazgeçmesi ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

RSF: Türk hükümeti yabancı gazetecilerin çalışmasını engelliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türk hükümetini ülkede çalışan yabancı gazetecilerin işini yapmalarını engellemekle suçladı. Aralarında Almanların da olduğu birçok gazetecinin akreditasyonu henüz uzatılmadı. (01.03.2019)  

Almanya'dan Türkiye'ye "yabancı basın kartı" uyarısı

Alman hükümeti, Türkiye'de görev yapan Alman medya mensuplarının basın kartlarının yenilenmesinde yaşanan gecikmeye işaret ederek basın kartlarının ivedilikle yenilenmesi çağrısı yaptı. (13.02.2019)  

Benzer içerik

Türkei Zeitungen

Türk medyası "uydurma" haberde başı çekiyor 07.11.2018

Medya kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre Türkiye "uydurma" haberlerde başı çekiyor. Güvenilen haber kaynakları arasında FOX TV birinci gelirken "hükümet yanlısı" medya en alt sıralarda yer aldı.

Medien Türkei Istanbul Zeitungskiosk

Satılan Doğan Grubu'ndaki tasfiyelerin perde arkası 24.05.2018

Demirören Holding'e satılan Doğan Medya Grubu'nda işten çıkarılan gazeteci sayısı artıyor. "Kıyım" olarak görülen bilançonun seçim sonrası daha da ağırlaşacağı, Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapanabileceği konuşuluyor.

Türkei Wahlkampf Muharrem Ince, Republikanische Volkspartei in Istanbul

Özel haberlerimizle Türkiye'de 2018 30.12.2018

24 Haziran seçimleri, yeni hükümet sistemine geçiş, Afrin harekatı, Brunson krizi, medyada tasfiyeler, hakaret davaları, kur krizi... Türkiye gündemi yine yoğun geçti. Özel haberlerimiz eşliğinde 2018'e bir bakış…

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hüda Kaya Abgeordnete der Partei HDP (DW)

28 Şubat’ı yaşayan kadınlar anlatıyor

28 Şubat döneminde başörtüsü yasağına karşı mücadele eden kadınların ardından gelen yeni kuşak, gerek özel gerekse kamusal alanda hak mücadelesi verme konusunda kararlı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde. 