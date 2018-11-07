"Baskılara dayanamayan" Flash TV kapandı

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV, yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Açıklamada, "Bağımsız medya en az bağımsız yargı kadar değerlidir" ifadesi de yer aldı.

Türk medyasında çıkan haberlerde, son dönemde bazı haber programlarını yayından kaldıran Flash TV'nin bir süre önce Bursa'daki 20 yıllık binası için de yıkım kararı verildiği hatırlatıldı.

TGS'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Flash TV'nin yayın hayatına ara vermesinde, hükümetin medyayla ilgili yürüttüğü "Benim fikrimi savunmayanlar yaşamasın" politikasının etkili olduğu görüşünde.

DW Türkçe'ye konuşan Durmuş, "Türkiye medyası ciddi anlamda bir darboğazda. Yazılı medya da görsel medya da aynı durumda. Yazılı medya kağıt kriziyle, tirajların düşüklüğü ile uğraşırken, görsel medya da reklamların azalması ile sıkıntılar yaşıyor. Mevcut bu yaşanan gelişmelere iktidarın yayın politikasını beğenmediği medya kuruluşlarına yönelik uyguladığı politikalar da eklenince sürdürülebilirlik daha zor hale geliyor" ifadesini kullandı.

Durmuş, "İktidarın medya alanına ilişkin genel politikası, 'Benim fikrimi savunmayanlar yaşamasın' olduğundan krizler daha da derinleşiyor. Flash TV’nin yayınlarına 'İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları; idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz bir hal aldı' açıklaması yaparak ara vermesi bu baskının bir örneği" diye ekledi.

TGS Başkanı, "Türkiye’yi yönetenlerin bir an evvel medya alanına ilişkin politikalarından vazgeçmesi ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

DW/CÖ,AÜ

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