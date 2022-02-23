Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.
DW Türkçe'nin hazırladığı basın özetlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Avrupa gazetelerindeki yorumlarda Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ne kadar caydırıcı olduğu sorgulanıyor.
Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan yetki alanları ile ilgili gerilim Alman basınında geniş yer buluyor. Yorumlarda krizin çözümü için diyaloğa işaret ediliyor.
Rusya'da bugün başlayan Anayasa değişikliği referandumu, Moskova'da düzenlenen Zafer Günü Geçidi ve poliste ırkçılık tartışmaları, Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında.
Alman gazetelerinin bugünkü yorum sütunlarında koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili yorumlar öne çıkıyor.
Alman gazetelerinin yorum sütunlarında bugün koronavirüs salgınından çıkartılması gereken dersler, dijital eğitimin artan önemi ve yaz tatili tartışmaları ön plana çıkıyor.
Alman hükümetinin Covid-19 ile mücadele önlemlerini gevşetmeye yönelik adımları ve maske takma zorunluluğu Alman gazetelerinin yorum sütunlarının ağırlıklı gündem maddelerini oluşturuyor.
Koronavirüsle mücadele, Almanya’da sağlık personelinin çalışma koşulları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu bugünkü Alman gazetelerinde yer verilen yorum konularından.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı Avrupa basınında da geniş yer alıyor.
Başbakan Merkel’in sağlık durumu, aşırı sağcı terör tehlikesi ve iltica başvurusu reddedilen bir Kuzey Iraklı’nın tecavüz ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılması Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında Alman Anayasası’nın 70'inci yıl dönümü ve Avrupa Parlamentosu seçimleri yer alıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa için önerdiği reformlar ve Venezuela’daki iktidar mücadelesi, Alman basının öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.
Türk hükümetinin yurt dışındaki muhalifleri hedef alan açıklamaları ve Çin’in ekonomik durumu gazetelerin yorum konuları arasında yer alıyor.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'in bir araya gelmesinin hayal kırıklığıyla sona ermesi Alman gazetelerinin yer verdiği yorum konularının başında geliyor.
Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğin tırmanması ve Vietnam başkentindeki Trump-Kim zirvesi Alman basınının öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.
Brexit süreci, İran Dışişleri Bakanının kabul edilmeyen istifası ve ABD-Kuzey Kore ilişkileri öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.
Brexit sürecindeki sorunlar ve AB-Arap Birliği zirvesinin sonuçları Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
© 2022 Deutsche Welle |
Kullanım ve Gizlilik Şartları |
Erişilebilirlik Bildirimi |
Künye |
İletişim