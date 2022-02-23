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BASIN

DW Türkçe'nin hazırladığı basın özetlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Telegraph: Rusya'ya yaptırımların etkisine dair kuşkular var

Telegraph: Rusya'ya yaptırımların etkisine dair kuşkular var 23.02.2022

Avrupa gazetelerindeki yorumlarda Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ne kadar caydırıcı olduğu sorgulanıyor.

MOZ: Yunanistan da masum değil

MOZ: Yunanistan da masum değil 01.09.2020

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan yetki alanları ile ilgili gerilim Alman basınında geniş yer buluyor. Yorumlarda krizin çözümü için diyaloğa işaret ediliyor.

Zeit: Polisin şiddet tekeli özel denetime tabi tutulmalı

Zeit: Polisin şiddet tekeli özel denetime tabi tutulmalı 25.06.2020

Rusya'da bugün başlayan Anayasa değişikliği referandumu, Moskova'da düzenlenen Zafer Günü Geçidi ve poliste ırkçılık tartışmaları, Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında.
FAZ: Koronavirüsten ders çıkarmalıyız

FAZ: Koronavirüsten ders çıkarmalıyız 04.05.2020

Alman gazetelerinin bugünkü yorum sütunlarında koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili yorumlar öne çıkıyor.
SZ: Dünya Sağlık Örgütü en az NATO kadar önemli

SZ: Dünya Sağlık Örgütü en az NATO kadar önemli 29.04.2020

Alman gazetelerinin yorum sütunlarında bugün koronavirüs salgınından çıkartılması gereken dersler, dijital eğitimin artan önemi ve yaz tatili tartışmaları ön plana çıkıyor.

DE: İkinci bir dalga yıkıcı olur

DE: İkinci bir dalga yıkıcı olur 28.04.2020

Alman hükümetinin Covid-19 ile mücadele önlemlerini gevşetmeye yönelik adımları ve maske takma zorunluluğu Alman gazetelerinin yorum sütunlarının ağırlıklı gündem maddelerini oluşturuyor.
08.04.2020 - Alman basınından özetler

08.04.2020 - Alman basınından özetler 08.04.2020

Koronavirüsle mücadele, Almanya’da sağlık personelinin çalışma koşulları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu bugünkü Alman gazetelerinde yer verilen yorum konularından.

TA: Kürtler için otonomi ve bağımsızlık hayalinin sonu

TA: Kürtler için otonomi ve bağımsızlık hayalinin sonu 14.10.2019

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı Avrupa basınında da geniş yer alıyor.
OP: Merkel ara veremeyeceğini biliyor

OP: Merkel ara veremeyeceğini biliyor 11.07.2019

Başbakan Merkel’in sağlık durumu, aşırı sağcı terör tehlikesi ve iltica başvurusu reddedilen bir Kuzey Iraklı’nın tecavüz ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılması Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
SZ: Anayasayı korumak için vatandaşlara ihtiyacımız var

SZ: Anayasayı korumak için vatandaşlara ihtiyacımız var 23.05.2019

Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında Alman Anayasası’nın 70'inci yıl dönümü ve Avrupa Parlamentosu seçimleri yer alıyor.

FAZ: Almanya Avrupa politikasında harekete geçmeli

FAZ: Almanya Avrupa politikasında harekete geçmeli 06.03.2019

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa için önerdiği reformlar ve Venezuela’daki iktidar mücadelesi, Alman basının öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.
SN: Erdoğan otokrasi eğiliminde

SN: Erdoğan otokrasi eğiliminde 05.03.2019

Türk hükümetinin yurt dışındaki muhalifleri hedef alan açıklamaları ve Çin’in ekonomik durumu gazetelerin yorum konuları arasında yer alıyor.
Welt: Trump Kim'e dostum dememeliydi

Welt: Trump Kim'e "dostum" dememeliydi 01.03.2019

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'in bir araya gelmesinin hayal kırıklığıyla sona ermesi Alman gazetelerinin yer verdiği yorum konularının başında geliyor.
FAZ: Keşmir'e diyalogla çözüm aranmalı

FAZ: Keşmir'e diyalogla çözüm aranmalı 28.02.2019

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğin tırmanması ve Vietnam başkentindeki Trump-Kim zirvesi Alman basınının öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.
FAZ: Ya düzenli Brexit ya da kaos

FAZ: Ya düzenli Brexit ya da kaos 27.02.2019

Brexit süreci, İran Dışişleri Bakanının kabul edilmeyen istifası ve ABD-Kuzey Kore ilişkileri öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.
FAZ: Britanya'nın yeni bir hükümete ihtiyacı var

FAZ: Britanya'nın yeni bir hükümete ihtiyacı var 26.02.2019

Brexit sürecindeki sorunlar ve AB-Arap Birliği zirvesinin sonuçları Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
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