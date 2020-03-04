 Basın Konseyi: Haber alma hakkına saldırı | TÜRKİYE | DW | 04.03.2020

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TÜRKİYE

Basın Konseyi: Haber alma hakkına saldırı

Odatv’de yayınlanan bir haberden dolayı haber müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmaları tepkiye yol açtı. Basın Konseyi’ne göre hedef özgür yayın yapan medyaya gözdağı vermek.

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Gazeteci Barış Terkoğlu sabaha karşı evinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürülen Odatv Haber Müdürü Terkoğlu'nun ifadesinin alınması bekleniyor.

Odatv, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını, "9 yıl aradan sonra FETÖ'cülerin yaptığı gibi yine Odatv'ye gözaltı” başlıklı haberiyle duyurdu.

Gözaltı kararının, "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberinde, MİT mensubunun kimliğinin deşifre edilmesi gerekçesiyle alındığı belirtildi.

İlerleyen saatlerde haberi yazan gazeteci Hülya Kılınç'ın da gözaltına alındığı, ifade vermek üzere Manisa'dan İstanbul'a götürüleceği duyuruldu.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Twitter'da, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan

Terkoğlu'nun "MİT mensubunu deşifre etmekle” suçlanamayacağına dikkat çeken Pehlivan şunları kaydetti:

"Terkoğlu şehit olan MİT mensubunu deşifre etmekten gözaltına alındı. Halbuki şehidimizin ismi ve soyadı açık şekilde, Odatv'nin haberinden 1 hafta önce Meclis'te canlı yayında açıklandı. Ve birçok yerde haber oldu. Biz buna rağmen soyadını kodladık.”

Gazeteci Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın bir haberden ötürü gözaltına alınmalarına gazeteciler, siyasetçiler ve basın örgütleri de tepki gösterdi.

"Gözdağı verilmek isteniyor”

Basın Konseyi yaptığı açıklamada, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmasını istedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu

Gazetecilerin haberlerinden ötürü gözaltına alınmasını “halkın haber alma hakkına saldırı” olarak değerlendiren konsey, "özgür yayın yapan medyaya gözdağı verilmek istendiğini” kaydetti.

"Serbest bırakılmalı”

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini bir siyasi parti yetkilisinden öğrendiğine, bu nedenle Terkoğlu'na "kimlik açıklama” suçlamasının yöneltilemeyeceğine dikkat çeken Önderoğlu, "Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

DW/DA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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