Basın Özgürlüğü - İz bırakan fotoğraflar

Gelinlikli protesto

Bu fotoğraf Belarus'tan. 2020'de on binlerce insan, ülke yönetimde uzun süredir bulunan Alexander Lukaşenko'yu protesto etti. Kadın göstericiler, eylemler sırasında çoğunlukla beyaz elbise giyiyordu. Lukaşenko emrindeki polis, gösterileri güç kullanarak bastırmaya çalıştı. Fotoğraftaki kadınsa şiddete karşı bir sembol olarak gelinlik giymeyi tercih etmiş.

Sarılmanın özgürleştirici gücü

Belaruslu göstericiler, protestolar sırasında askeri üniformalar giyen güvenlik güçleriyle karşı karşıyaydılar. Fotoğraftaki genç kadın da Lukaşenko'yu protesto eden eylemlere katılanlardan biri. Ancak o, gelinlik giymek yerine protesto olarak genç bir askere sarılmayı seçmiş. Fotoğraftaki asker, alışılmışın dışında olan bu durumla nasıl başa çıkacağını pek bilmiyormuş gibi görünüyor. Her iki fotoğraf da Belaruslu fotoğrafçı Violetta Savchits tarafından çekildi.

Kalkanlar üzerinde eller

2020 yılındaki eylemlere damga vuranların başında kadınlar geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını protesto eden kadın eylemciler ülkenin dört bir yanında polisle karşı karşıya geldi. Bu fotoğraf İstanbul'daki eylemlerde çekildi. Kadın eylemci polis kalkanını elleriyle ittirmeye çalışıyor.

Kayıplarına veda edemeyenler

2020'ye damgasını vuran pandemi, Brezilya'da 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığı "hafif bir grip" olarak adlandıran Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimindeki hükümet, önlem almakta gecikince, ülkede Covid-19'a bağlı ölümler tavan yaptı. Krizi küçümsemenin boyutları ise Sao Paulo yakınlarındaki Sao Luiz mezarlığında görülebilir. Bunun gibi toplu mezarlardaki cenaze törenlerine yalnızca birkaç kişinin katılmasına izin veriliyor. Yas tutan Brezilyalıların, kayıplarına veda etme şansına bile sahip değil.

Evsizlerin salgını

Salgının bir başka acımasız yüzü de sokaklarda görülebilir. Evsizliğin büyük bir sorun olduğu Brezilya'da insanların salgındaki öncelikleri maske ve hijyen değil, kendilerine ve çocuklarına yetecek yiyeceği alabilmek. Fotoğrafçı Lalo de Almeida'nın, Sao Paolo'daki evsiz insanların sorunlarına dikkat çektiği bu fotoğrafta bir de detay var. Evsizlerin altında yaşadığı köprünün ayaklarından birinde bulunan grafiti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsanoro'yu dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kuklası olarak gösteriyor.

Midilli'de uyku

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampı Eylül 2020'de çıkan bir yangında yok olana dek Avrupa Birliği'nin en büyük mülteci kampıydı. Yangından sonra, yerlerinden edilen mültecilerin deyim yerindeyse hiçbir şeyi kalmadı. Çoğu salgın koşullarında sokaklarda, bazılarıysa bu fotoğrafta olduğu gibi bir benzin istasyonunun çatısı altında uyumak zorunda kaldı.

Küçük adımlar

Halihazırda zor şartlarda yaşayan Midilli'deki sığınmacıların bir kısmı, adada"Tarafsız habercilik yapacaksan karşımızdasın"ki kamptan anakaradaki kamplara taşındı. Bunların arasında, başkent Atina yakınlarındaki Pire limanında bir otobüse doğru yürüyen bu küçük kız da vardı. Yunanistan'daki sığınmacıların durumunu çok iyi anlatan bu iki fotoğraf, fotoğrafçı Louisa Gouliamaki tarafından çekildi.

Harabeye dönen apartmanlar

Fotoğraftaki iki harabe bina, Libya'daki savaştan önce ailelerin yaşadığı apartman bloklarıydı. Bugünse neredeyse tamamen terkedilmiş haldeler. 42 yıl ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi'nin kanlı bir darbe ile indirilmesinin ardından başlayan savaş dokuz yıldır sürüyor. Ülkede savaş nedeniyle pek çok kent tanınmaz halde. İrlandalı foto muhabiri Ivor Prickett'ın Bingazi yakınlarında çektiği bu fotoğrafta dokuz yıllık savaşın sonunda ülkenin altyapısının geldiği nokta ortaya çıkıyor.

Şeker ipi mi yoksa patlamış mısır mı?

Libya'nın Trablus kent merkezinde bulunan Şehitler Meydanı'ndaki bu şekerleme tezgahı ise savaş koşullarında gerçeküstü bir manzara yaratıyor. Fotoğrafın sahibi, 2011'den beri Libya'yı iki kez ziyaret eden Ivor Prickett. Fotoğrafladığı şeyse, savaş sebebiyle neredeyse yerle bir olmuş ülkede bir nebze de olsa normallik duygusu uyandıran bir sorunun gücü: Pamuk şeker mi? Patlamış mısır mı?