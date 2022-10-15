Bartın’da can kaybı 41'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında cuma akşam saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerin sayısı 41'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden kazasında yürütülen çalışmaları yerinde incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık. 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun." dedi. Erdoğan, soruşturmalara çok yönlü olarak başlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki açıklamasında Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Soylu, "Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk ve yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Hepsine minnettarız ve 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık" demişti.

Soylu: Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var

Patlamada yaralanan madencilerin durumuyla ilgili de bilgi veren Soylu, "11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı yine Sağlık Bakanlığı'mızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde; 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si ise özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu yine arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi" dedi.

Sabah saatlerinde can kaybının 28 olduğu açıklanmış, madende mahsur kalan 15 madenciyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dönmez: Grizu patlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı açıklamada, madende kısmi göçükler meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre patlamanın grizudan kaynaklandığını söylemişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü‘nde dün yerel saat ile 18.15'te patlama medana gelmiş, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın -300 kotunda meydana geldiğini kaydetmişti.

Fotoğraf: Khalil Hamra/AP/picture alliance

TTK’dan iddialar konusunda açıklama

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin "Sayıştay raporunda tehlikeye dikkat çekildiği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazi' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur denildi. Devamında şu ifadeler yer aldı: "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, grizu patlamasının yaşandığı maden için Sayıştay'ın 2019 yılında rapor hazırladığını açıklamış ve bu raporu sosyal medya hesabından "Sayıştay uyarıyor" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Amasra'da meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. İçişleri Bakanlı'gından yapılan açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adlı işlemlere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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TMMOB: Buna kaza diyemezsiniz

Amasra'daki yeraltı kömür ocağında meydana gelen “grizu patlaması" sonucunda yaşanan maden faciasına ilişkin Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 14 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde, yüzeyin 350 metre altında meydana gelen “grizu patlaması” yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır dilenirken, "Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın acısını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz" dendi.

Koramaz ayrıca olayların "Kaza", "fıtrat" ve "kader" olarak nitelenmesini de eleştirdi ve bu tür nitelemelerin yaşanan faciaların arkasındaki sorumluları gizlemek amacıyla yapıldığını savundu. Açıklamada, "Gerekli önlemleri almadan, denetim yapmadan, güvenli koşulları oluşturmadan madencileri yerin yüzlerce metre altına gönderirseniz buna kaza diyemezsiniz. Bunun adı düpedüz cinayettir. Her cinayette olduğu gibi bunun da mutlaka faili vardır. Madenci kardeşlerimizi göz göre göre ölüme yollayanlar bu cinayetin sorumlusudur. Madende güvenlik önlemlerini almayanlar bu cinayetin sorumlusudur. Madenlerin bu biçimde çalıştırılmasına izin verenler bu cinayetin sorumlusudur. Ve elbette madenleri vahşi bir sömürü ve rant kaynağı olarak kullanan siyasi iktidar bu cinayetin sorumlusudur. Bizler bu sorumluların yargılanmasını, hesap vermesini istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Tüm uyarılaria rağmen madencilerimizi göz göre göre ölüme yollayanların suçlarını ve sorumluluklarını örtbas etmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

TMMOB’ye bağlı odaların facianın yaşandığı bölgede incelemelerine devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu incelemeler sonucunda en kısa zamanda hazırlayacağımız raporla tüm sorumluları birer birer ortaya çıkaracağız ve kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.

DHA,DW/ETO,BÖ