 Barolar Feyzioğlu′na güven oylaması için harekete geçti | TÜRKİYE | DW | 04.09.2019

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TÜRKİYE

Barolar Feyzioğlu'na güven oylaması için harekete geçti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun yönetiminin açıklama ve kararlarının kendilerini temsil etmediğini belirten barolar, Feyzioğlu’na karşı güven oylaması yapmak istiyor.

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İstanbul Barosu’nun girişimiyle TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun başkanlığındaki yönetimin karar ve açıklamalarına karşı olan barolar genel kurul toplantısı yapılması için karar alma hazırlığında. İstanbul Barosu, bugün yönetim kurulunu olağanüstü genel kurul gündemiyle toplantıya çağırdı.

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İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Kemal Aytaç, Türkiye'deki 79 barodan 10'unun yönetim kurulu kararıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilmesini sağlayabileceğini belirtti. Aytaç, ancak burada mevzuattaki açık nedeniyle sorunun, seçimli olağanüstü genel kurul yapamamak olduğunu ve güven oylamasıyla TBB Başkanlığında görev değişikliğine gidilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İstanbul Barosu'nun en fazla delegeye sahip baro olduğunu hatırlatan avukat Aytaç, alınacak kararla diğer barolara da çağrı yapmış olacaklarını ifade ederek en az 20 baronun bu çağrıya uyabileceğini dile getirdi.

Ankara Barosu da Çarşamba günü aynı gündemle toplanarak, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması kararı aldı. Baro'dan, "Ankara Barosu’nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu’nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

İstanbul Barosu’na bağlı avukat Gökmen Yeşil de olağanüstü genel kurulun toplanması ve Feyzioğlu'na yönelik bir güven oylaması yapılması ve Feyzioğlu’nun güven oyu alamaması durumunda "meslek etiği" açısından görev yapamayacağını ifade etti.

"Feyzioğlu'na mesaj veriliyor"

Yeşil, TBB ile ilgili yasal mevzuatta olağanüstü seçimli bir genel kurul yapılmasına olanak veren hükümler bulunmadığını da sözlerine ekledi. Yeşil’e göre barolar, Feyzioğlu'na "Biz Türkiye’de hükümetin temsil ettiği siyasi anlayışı kabul etmiyoruz, uzak duruyoruz" mesajı vermek istiyor.

TBB’nin en yüksek organı olan genel kurul, delegelerden oluşuyor. Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilmesi için baroların delegelerinin oy vermesi gerekiyor.

Türkiye’de bazı barolar sık sık TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını dile getirmiş ve baroların siyasi ideolojilerden bağımsız olması gerektiğini vurgulamışlardı.

Son olarak 2 Eylül’deki 2019-2020 Adli Yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir törenle yapılacak olması 52 baronun tepkisine yol açmıştı. Barolar, yargı bağımsızlığının kalmadığını belirterek törenin Saray’da yapılmasını boykot etmişlerdi. Aynı törene TBB Başkanı Feyzioğlu ise katılmıştı.

DW, GA, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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