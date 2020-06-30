 Baro düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi  | TÜRKİYE | DW | 06.07.2020

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TÜRKİYE

Baro düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi 

Kamuoyunda yoğun eleştirilere ve avukatların protestolarına neden olan "çoklu baro" düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonundan geçti. Düzenlemenin Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

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Barolara yönelik düzenlemeler içeren ve "çoklu baro"nun önünü açan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve yine aynı partilerin milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen 28 maddelik kanun teklifi, Avukatlık Kanunu'nda köklü değişiklikler öngörüyor. 

Çoklu baro

Teklife göre; avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu kapsamda, avukat sayısı dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.

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Hükümetin “çoklu baro” tasarısı, baro başkanları ve avukatları Ankara'da polisle karşı karşıya getirdi. Polis meclis bahçesinde ve Adliye binasının önünde baro başkanları ve avukatlara müdahalede bulundu. (03.07.2020)

Baroların yapısını değiştirme planlarını protesto için Çağlayan Adliyesi’nde düzenlenen Savunma Mitingi'ne binlerce avukat katıldı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, bunun "anayasaya aykırılığını kanıtlayacağız" dedi. (30.06.2020)

50'den fazla baro başkanının Ankara'ya yürüyerek protesto ettiği çoklu baro sistemine ilişkin teklif meclise geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin yarın verileceğini açıkladı. (29.06.2020)

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi sona erdi. Baro başkanları Anıtkabir'e ulaştı. (23.06.2020)

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi dün gece devam etti. Baro başkanları bütün gece gelişmeleri sosyal medyadan paylaştı. (23.06.2020)

Türkiye Barolar Birliği (TBB), kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu'nu görevlendirecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Kurul, tarafından toplanacak genel kurulda, yeni baronun yönetim kadrosu seçilecek. Seçim sonucunun da TBB'ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak. 

İlk seçimli olağan genel kurul

Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftasında baro başkanının davetiyle toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılabilecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak. 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek. 

Baroların TBB'de temsili

Teklif, baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik öngörmüyor. Her baro, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise dört yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak. 

Düzenlemeyle, adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetlerinin avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesinde, baroların eşit ve dönüşümlü temsili ilkesi esas alınacak.

Avukatların protestosu

Meclis önünde altı gündür eylem düzenleyen baro başkanları ise kanun teklifini protesto için görüşmelerin sürdüğü sırada TBMM Adalet Komisyonuna avukat cübbesi ve düğme gönderdi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Cübbeye düğme dikmeye çok arzulu iseler buyursunlar. Biz düğmesiz, iliksiz ve cepsiz cübbelerimizle bu mesleği icra etmeye devam edeceğiz" dedi.

 

DHA,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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