Baro başkanlarından eski Cumhuriyet çalışanları için Yargıtay’a "infazı durdurun" çağrısı

67 baro başkanı, hapiste tutulan altı eski Cumhuriyet çalışanı hakkındaki cezaların infazının durdurulması için Yargıtay’a "derhal müdahale edin" çağrısı yaptı.

Baro başkanları tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında yargılanarak mahkum edilen ve 104 gündür Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan altı eski gazete çalışanları hakkındaki cezaların infazının durdurulması istendi.

Açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve bazı yazarlarının mahkum edilmesine yol açan davanın, ifade ve basın özgürlüğü bakımından simgesel bir nitelik taşıdığına dikkat çekilirken, bu davanın aynı zamanda "bütün gazeteler ve gazetecileri ilgilendiren sonuçlara gebe olduğu" vurgulandı.

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"Kamu vicdanında rahatsızlık"

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, beş yıldan fazla ceza aldığı için verilen hükmü temyiz edebilen gazete yöneticilerinin başvurusu hakkında görüşünü tebliğ ettiği hatırlatıldı. "Mahkumiyet hükmünün bozulması ve beraat kararı verilmesi" gerektiği belirtilen bu tebliğnamede, "bundan Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki gazete yöneticilerinin de yararlanmasının gerekeceğine" vurgu yapıldığına dikkat çekildi.

Baro başkanları, temyiz hakkı bakımından farklı uygulama yapılması nedeniyle, aynı dosyadan, aynı suçtan yargılananların, daha az ceza almalarına karşın cezalarının infazına devam edilmesinin "kamu vicdanında rahatsızlık yarattığına" dikkat çekti.

Acil müdahale talebi

"Yargıtay’ı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık ve adaletsizliğe derhal müdahale etmeye davet ediyoruz" çağrısını yapan baro başkanları, açıklamada şu noktalara vurgu yaptı:

"Hiç olmazsa bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının durdurulması, hukukun ve adaletin gereği, kamu vicdanın acil ve haklı beklentisidir. Dava avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, adil tatilin bitmesi beklenmeksizin Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an önce karara bağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir."

DW/DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe