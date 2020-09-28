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Barcelona

Barcelona, İspanya'nın ikinci büyük kenti ve Katalonya özerk bölgesinin de başkenti. Yaklaşık 1.6 milyon nüfuslu kent, İspanya'nın Akdeniz kıyısında yeralmaktadır.

Barcelona, Avrupa'nın önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri. Mimarisinde öne çıkan Yeni Sanat tarzı da kenti çekim merkezi haline getiriyor. Ünlü Sagrada Familia Katedrali bu tarzın dikkat çeken örneklerinden. FC Barcelona futbol kulubünü ise kentin gurur kaynağıdır.

03.01.2020 Catalan regional president, Quim Torra holds a press conference following an extraordinary meeting with his cabinet at the Generalitat (government headquarters) in Barcelona on January 3, 2020. - Spain's electoral board ordered today that Catalan president Quim Torra be disqualified from being a member of Catalonia's regional parliament, meaning he would lose his post. The decision comes after a Spanish court last month convicted him of disobedience for failing to remove separatist symbols from public buildings during an election campaign and banned him from holding public office for 18 months. (Photo by Pau Barrena / AFP)

Katalonya'da gerilim yeniden tırmanıyor 28.09.2020

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk bölgesinin başkanı Quim Torra'nın görevden men edilmesi yönündeki kararı onadı. Bağımsızlık yanlısı aktivistler, Barcelona'da protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrı yaptı.
Police clashes with pro-independence protesters during a demonstration called by the local Republic Defence Committees (CDR), outside the Spanish police headquarters in Barcelona, on October 26, 2019. - Previously, around 350,000 people rallied in downtown Barcelona today, turning the streets into a sea of independence flags in the latest mass protest against Spain's jailing of nine separatist leaders. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Barcelona'daki protestolarda tansiyon yine yükseldi 27.10.2019

Barcelona'da yaklaşık 350 bin kişi dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili mahkeme kararını barışçıl şekilde protesto etti. Kentteki ikinci bir gösteride ise yine gerginlik yaşandı.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 18: Protesters throw objects as they create a barricade in front of police as a general strike is called following a week of protests over the jail sentences given to separatist politicians by Spainâ€™s Supreme Court, on October 18, 2019 in Barcelona, Spain. Nine Catalan pro-independence leaders were sentenced earlier this week to varying jail terms for sedition, in relation to the 2017 independence referendum. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı 19.10.2019

Barcelona’da Katalanların düzenlediği ve yarım milyon kişinin katıldığı protesto gösterilerine şiddet karıştı.

A demonstrator draped with an estelada or independence flag stands outside the Sagrada FamÃ­lia basilica during pro-independence gathering on the fifth day of protests over the conviction of a dozen Catalan independence leaders in Barcelona, Spain, Friday, Oct. 18, 2019. Various flights into and out of the region are cancelled Friday due to a general strike called by pro-independence unions and five marches of tens of thousands from inland towns are expected converge in Barcelona's center on Friday afternoon for a mass protest with students to and workers who are on strike. (AP Photo/Bernat Armangue)

Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek 18.10.2019

İspanya'da Katalan liderlere verilen hapis cezası sonrası başlayan protestolar sürüyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

ARCHIV - Touristen sitzen am 20.08.2017 während einer Messe zum Gedenken der Opfer des Terroranschlags vor der römisch-katholischen Basilika La Sagrada Familia in Barcelona (Spanien). Fünf Tage nach den Anschlägen in Spanien hat die Staatsanwaltschaft für die vier lebend gefassten mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle Untersuchungshaft beantragt. Zumindest einer der Verdächtigen soll gestanden haben, dass die Gruppe größere Sprengstoffanschläge unter anderem auf die weltberühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona geplant habe, berichteten die Zeitung «El Mundo» und andere Medien. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Sagrada Familia'ya 137 yıl sonra inşaat izni 08.06.2019

İspanya'nın Barcelona kentinin en ünlü yapılarından Sagrada Familia'ya 137 yıl sonra inşaat izni çıktı.
Sevilla's forward Jose Antonio Reyes (C) celerates a goal during the Spanish league football match Malaga CF vs Sevilla FC at La Rosaleda stadium in Malaga on May 23, 2015. AFP PHOTO / CRISTINA QUICLER (Photo credit should read CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images)

Futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında öldü 01.06.2019

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

11.12.2018, Großbritannien, Liverpool: Fußball: Champions League, FC Liverpool - SSC Napoli, Gruppenphase, Gruppe C, 6. Spieltag im Anfield Stadium. Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, lacht während des Spiels. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Klopp: Liverpool taraftarı Premier Lig'i tercih eder 30.04.2019

Liverpool'un Alman teknik adamı Klopp, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona'ya karşı oynayacakları maç öncesi DW'ye yaptığı açıklamada, İngiliz taraftarların Premier Lig şampiyonluğunu bu kupaya tercih edeceğini savundu.

Dan Brown’ın son kitabındaki süper bilgisayarlı şapele ziyaret 24.02.2019

İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Torre Girona şapeli son zamanda büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun en büyük nedeni ise Dan Brown’ın son romanı Origin’de (Başlangıç) şapeli konu etmesi. Oysa burası sıradan bir şapel değil. MareNostrum 4 adlı süper bilgisayara ev sahipliği yapıyor. Bu süper bilgisayarın hayatlarımıza katkısını öğrenince şaşıracaksınız.
Pro independence demonstrators march waving esteladas or independence flags, during a demonstration supporting the imprisoned pro-independence political leaders in Barcelona, Spain, Saturday, Feb. 16, 2019. Thousands of Catalan separatists are marching in Barcelona to proclaim the innocence of 12 of their leaders who are on trial for their role in a failed 2017 secession bid. (AP Photo/Emilio Morenatti) |

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri 17.02.2019

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
October 1, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - Catalan pro-independence activists gather Barcelona's Catalonia Square to demand the implementation of the secession referendum's result at its anniversary at October 1st |

Katalonya'da bağımsızlık yanlıları gösteri düzenledi 02.10.2018

Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü vesilesiyle Barcelona başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Barcelona'da polisle göstericiler çatıştı.

Pro-Independence demonstrators fill-up La Diagonal, one Barcelona's main avenues, during the Catalan National Day in Barcelona, Spain, Tuesday, Sept. 11, 2018. Catalan authorities have made a call to flood the streets of Barcelona later on Tuesday to demand freedom for Catalan politicians in jail and in support of independence from Spain. September 11, called Diada, marks the fall of the Catalan capital to Spanish forces in 1714. (AP Photo/Emilio Morenatti) |

Yüz binlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü 11.09.2018

Katalonya Ulusal Günü'nde yaklaşık 1 milyon Katalan bağımsızlık için sokaklara döküldü. Göstericiler, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını talep etti.
TALLINN, ESTONIA - AUGUST 15: The Champions League Winners Trophy is displayed prior to the UEFA Super Cup between Real Madrid and Atletico Madrid at Lillekula Stadium on August 15, 2018 in Tallinn, Estonia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu 30.08.2018

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke’nin de bulunduğu D grubunda yer aldı. Sarı-kırmızılıların diğer rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto oldu.
28.07.2018+++Barcelona, Spanien+++ July 28, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - Taxis are seen parked in the center of Barcelona..Taxi drivers strike indefinitely and hundreds of taxis are parked along the Gran VÃ­a de Barcelona. The taxi drivers plan to keep the strike until the Government of Spain approves next Friday a decree Law with the modifications claimed |

İspanya'da taksicilerin Uber grevi sürüyor 31.07.2018

İspanya'da taksiciler Uber ve Cabify gibi uygulamalara karşı başlattıkları greve devam edeceklerini açıkladı. İşlek caddeleri bloke eden taksiciler Madrid'den söz konusu uygulamalara karşı yaptırım talep ediyor.
HANDOUT - 11.07.2018, Thailand, Chiang Rai: Dieses vom Thailand Government Spokesman Bureau zur Verfügung gestellte Bild zeigt drei der aus einer Höhle geretteten Jungen im Krankenhaus. Die zwölf Spieler einer thailändischen Fußball-Jugendmannschaft und ihr Trainer sind in einer aufwendigen Aktion aus der überfluteten Höhle gerettet worden. Foto: -/Thailand Government Spokesman Bureau/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Taylandlı çocuklar Dünya Kupası finaline gidemeyecek 11.07.2018

Tayland'da 17 gün mahsur kaldıkları mağaradan başarılı bir operasyonla kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri, davet edildikleri Dünya Kupası finaline tedavileri nedeniyle gidemeyecek.

Katalanlar sokaklara döküldü 26.03.2018

Katalan lider Puigdemont’un Almanya’da gözaltına alınmasına tepki gösteren on binlerce kişi İspanya’da sokaklara döküldü. Polisin müdahale ettiği gösterilerde yaralananlar oldu.

In Barcelona, Spain , thousands go in the streets to protest against Spanish justice and in support of jailed Catalan politicians on 23 March, 2018. A Spanish supreme court judge has charged Jordi Turull, CataloniaÄôs presidential candidate, and other catalan independentist politicians with rebellion and ordered them to remain in custody less than 24 hours before the investiture debate. (Photo by Jordi Boixareu/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Katalonya'da tansiyon yükseliyor 24.03.2018

Katalonya özerk yönetiminden önde gelen beş siyasetçinin gözaltına alınması bağımsızlık yanlıları tarafından protesto edildi. Katalonya’nın çeşitli kentlerindeki protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.

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