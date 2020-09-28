Dan Brown’ın son kitabındaki süper bilgisayarlı şapele ziyaret

İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Torre Girona şapeli son zamanda büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun en büyük nedeni ise Dan Brown’ın son romanı Origin’de (Başlangıç) şapeli konu etmesi. Oysa burası sıradan bir şapel değil. MareNostrum 4 adlı süper bilgisayara ev sahipliği yapıyor. Bu süper bilgisayarın hayatlarımıza katkısını öğrenince şaşıracaksınız.