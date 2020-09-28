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Barcelona, İspanya'nın ikinci büyük kenti ve Katalonya özerk bölgesinin de başkenti. Yaklaşık 1.6 milyon nüfuslu kent, İspanya'nın Akdeniz kıyısında yeralmaktadır.
Barcelona, Avrupa'nın önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri. Mimarisinde öne çıkan Yeni Sanat tarzı da kenti çekim merkezi haline getiriyor. Ünlü Sagrada Familia Katedrali bu tarzın dikkat çeken örneklerinden. FC Barcelona futbol kulubünü ise kentin gurur kaynağıdır.
İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Torre Girona şapeli son zamanda büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun en büyük nedeni ise Dan Brown’ın son romanı Origin’de (Başlangıç) şapeli konu etmesi. Oysa burası sıradan bir şapel değil. MareNostrum 4 adlı süper bilgisayara ev sahipliği yapıyor. Bu süper bilgisayarın hayatlarımıza katkısını öğrenince şaşıracaksınız.