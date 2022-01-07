Barbaros Şansal: İktidar gibi düşünmeyen herkes tehdit altında

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendisine yönelik saldırı davasında yargılanan 12 sanığın beraat ettirilmesi, bir sanığın ise yalnızca adli para cezasına çarptırılması kararını eleştirdi.

İstanbul Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "basit yaralama," "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla yargılanan 12 sanık hakkında beraat kararı verirken, bir sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

2017 yılında hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yaptığı iddiasıyla Şansal hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirildiği sırada İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Modacı Barbaros Şansal kararı DW Türkçe'ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı davranmaktadır. İktidar ve yandaşları gibi düşünmeyen herkes tehdit altındadır. Can ve mal güvenliği yoktur."

Barbaros Şansal, iç hukuk yolunu tükettikten sonra AİHM’e başvuracağını da açıkladı.

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Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe