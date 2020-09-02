Barış Atay'a saldırı davasında iddianame düzenlendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’a yönelik 31 Ağustos tarihinde Kadıköy’de düzenlenen saldırıda üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

DHA’nın haberine göre iddianamede tutuklu bir şüpheli hakkında "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "kama görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezası, diğer iki şüpheli hakkında ise "kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye göre olay nasıl gerçekleşti?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede Atay'ın olay günü Kadıköy'e eğlenmeye gittiği belirtildi. İddianamede Atay'ın "gece 01.00 sıralarında arkadaşı ile eğlence merkezinden ayrıldığı, Dalga Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Ö.C.'nin arkasından bağırarak saldırdığı, müştekinin kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.S. ile kimliği belirlenemeyen müştekiye saldırdığı, yaklaşık 1 dakika boyunca müştekinin çeşitli bölgelerine vurdukları, ardından da olay yerinden kaçtıkları, müştekinin bu olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Olaydan sonra yakalanan şüphelilerin sokakta yürürken yol istedikleri Atay'ın kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığını ve milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirtildi.

İddianamede, incelenen kamera kayıtlarına göre Barış Atay ve arkadaşının eğlence mekanında çıktığı sırada şüpheli Ö.C.'nin eğlence mekanının önünde göründüğü, gerisinde bulunan üç kişiye el çırparak çağırdığı, ardından da Atay'ın yürüdüğü istikamete doğru yürüdükleri, daha sonra da birlikte koştukları, olayın ardından da birlikte taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.

Olayın meydana geldiği Dalga Sokak'ın 5 metre genişliğinde olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin gece 01.00 itibariyle bu sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağı, şüphelilerin müştekiyi mekandan çıkışından beri takip takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğu, saldırı sırasında 'şerefsiz, vatan haini' şeklinde bağırılması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin müştekinin kimliğini dair bilgileri bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği" belirtildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe