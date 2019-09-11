 Barış Akademisyeni Chris Stephenson beraat etti | TÜRKİYE | DW | 12.09.2019

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TÜRKİYE

Barış Akademisyeni Chris Stephenson beraat etti

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenlerden Chris Stephenson hakkında beraat kararı verildi. Mahkemenin bu kararıyla ayın başından bu yana beraat eden Barış Akademisyeni sayısı 38’e yükseldi.

(Arşiv)

(Arşiv)

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalayan, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Chris Stephenson "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Stephenson'un, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında beraat etmesinin ardından, haklarında beraat kararı çıkan "Barış Akademisyeni" sayısı 38'e yükseldi. Hakkında çıkan beraat kararının ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Stephenson, kendisiyle dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek işe iade davasının devam ettiğine dikkat çekti.

Dayanışma için gitti, gözaltına alındı

15 Mart 2016 tarihinde, Barış İçin Akademisyenler-İstanbul Grubu'nun yaptığı açıklamadan dolayı gözaltına alınan akademisyenlerle dayanışma halinde olmak için İstanbul Adliyesi'ne giden Stephenson, buradaki aramada çantasında HDP'nin Nevruz bildirisinin bulunması nedeniyle gözaltına alınmış, daha sonra Savcılık sorgusunun ardından serbest kalmasına rağmen Çağlayan'daki Adliye binasından ayrılmasına izin verilmeden, Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmüştü.

17 Mart 2016'da hakkında çıkacak olası bir sınır dışı kararından önce İngiltere'ye giden Stephenson, İstanbul İl Göç İdaresi'nin hakkında Türkiye'ye girmesine engel teşkil edecek bir karar olmadığını açıklamasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

"Barış İçin Akademisyenler" inisiyatifi, 2015 yılında Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu illerde sokağa çıkma yasakları ilan edilmesiyle güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlara tepki göstermek amacıyla bir bildiri yayınlamıştı. Bin 128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildiri, daha sonra 2 bin 212 imzaya ulaşmıştı.

DW / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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