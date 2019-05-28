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Banknot

Banknot, devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kağıt para. Taşıyana üzerinde yazan miktarın ödenmesi basan kurum tarafından garanti edilir. Faiz taşımayan, yasal ödeme aracıdır.

DW Türkçe'nin banknot ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

21.05.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Die überarbeitete 100- (unten) und 200-Euro-Scheine liegen während ihrer Vorstellung in der Bundesbank gestapelt. Die neuen Scheine verfügen über neuartige Sicherheitsmerkmale und sind schmaler als die bisherigen Scheine. Ende Mai werden 100- und 200-Euro-Scheine mit weiteren Sicherheitsmerkmalen in Umlauf gebracht. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor 28.05.2019

Yeni 100 ve 200 eurolar Salı gününden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı. 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların ardından 100 ve 200 euroların da yenilenmesi ile birinci nesil banknotlar adım adım tedavülden kalkacak.
1.11.2017*** Venezuela's President Nicolas Maduro holds a 100,000 bolivar note as he speaks during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela, November 1, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Venezuela'da bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot 02.11.2017

Venezuela tarihindeki en fazla sıfırlı banknotu bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Banknotun karaborsadaki değeri ise 2,5 Amerikan Doları'ndan az.
Bitcoin Quelle: DW Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany

Paranın geleceği var mı? 14.06.2017

Son yıllarda banka kartı ile yapılan ödemelerin oranı giderek arttı. Uzmanlara göre, sanal ödeme klasik parayı piyasadan silecek. Ancak Bitcoin ve muadilleri gibi sanal para birimlerine uzmanlar kuşkuyla yaklaşıyor.
Bundesbank, neuer 50 Euro Schein, Geld Waehrung, Bezahlmittel, 50Euro_2MH9852 | Verwendung weltweit

Banknotların ilginç öyküsü 04.04.2017

Yeni 50 Euro'luk banknotlar bugünden itibaren tedavüle giriyor. Banknotun sahtesini basmak çok zor olacak. İşte en küçüğü posta pulu, en büyüğü ise cüzdanlara sığmayan banknotlara dair bilinmeyenler:
19.12.2016 Ein Mitarbeiter der Bank Indonesia, der Zentralbank Indonesiens, präsentiert am 19.12.2016 bei einer Pressekonferenz in Medan (Indonesien) eine Serie neuer Geldscheine und Münzen. Mehrere muslimische Gruppierungen protestieren dagegen, dass wichtige Frauen der indonesischen Geschichte darauf unverschleiert abgebildet sind. Auf dem 1000-Rupiah-Schein ist die Befreiungskämpferin Cut Meutia (1870-1910) zu sehen. (zu dpa «Indonesien verärgert mit neuen Geldscheinen Muslime» vom 03.01.2017) Foto: Ivan Damanik/Zuma Press/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Endonezya'da 'başı açık kadın kahraman' tartışması 04.01.2017

Endonezya'da yeni banknot ve madeni paraların üzerinde ülke tarihinde önemli rol oynamış kadınların başörtüsüz resimlerinin yer alması bazı Müslüman grupların tepkisini çekti.

5.7.2016*** Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), steht am 05.07.2016 in Frankfurt am Main (Hessen) in der Zentrale der EZB vor einer Darstellung der überarbeiteten 50-Euro-Banknote. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | picture alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Yeni 50 Euro'luk banknotlar 2017'de piyasada 05.07.2016

Avrupa Merkez Bankası 5'lik, 10'luk ve 20'liklerin ardından, banknotları yenileme çalışmasına 50'liklerle devam ediyor. 2017 yılında taklidi mümkün olmadığı söylenen yeni 50 Euro'luklar tedavüle çıkacak.
***ACHTUNG: Bei Verwendung muss eine E-Mail mit dem Link an press@gi-de.com geschickt werden!! Die Urheberrechte liegen zu jeder Zeit bei Giesecke & Devrient. Abdruck und Veröffentlichung der Fotos ist honorarfrei. Dafür bitten wir jedoch bei Printmedien um ein Belegexemplar, bei Film und elektronischen Medien um eine kurze Benachrichtigung.*** zu Bildergalerie zum Thema Gelddruck: Bogeneinzug für Banknotenzifferung Copyright: Giesecke & Devrient

Para basmanın sırrı! 05.07.2016

2017 yılında taklidi mümkün olmadığı söylenen yeni 50 Euro’luklar tedavüle çıkacak. Avrupa Merkez Bankası 5 Temmuz’da yeni 50’liği tanıttı. Pamuktan nasıl para yapıldığını birlikte izleyelim.

Danimarka nakit taşımayı unuttu 05.01.2016

Nakit para olmazsa kara para da olmaz. Nakit para karşıtlarının argümanı bu yönde. Herkes kredi kartı ya da cep telefonuyla ödeme yaparsa, para akışı da daha şeffaf olur. Çoğu Avrupalı yine de banknot ve madeni paralardan vazgeçmek istemiyor. Ancak İskandinav ülkelerinde durum daha farklı. Örneğin Danimarka'da nakit para kullananların sayısı son derece azaldı.
EZB Chef, Mario Draghi, bei der Vorstellung der neuen 20 Euro Scheine, aufgenommen am 25. Februar 2015 Copyright: EZB/CC BY-NC-ND 2.0 Quelle: https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/16634751122/in/album-72157650463037740/

Yeni 20 euroluklar piyasada 26.11.2015

Avrupa Merkez Bankası ilk nesil euro banknotları değiştiriyor. Yeni beş ve on euroluk banknotlardan sonra şimdi de yeni 20 eurolar tedavülde. Yeni banknotlarda sahteciliğe karşı geliştirilmiş güvenlik özellikleri var.
24.02.2015 * ABD0070_20150224 - WIEN - ÖSTERREICH: Der neue 20-Euro-Schein aufgenommen am Dienstag, 24. Februar 2015, anl. der Präsentation der Österreichischen Nationalbank (OeNB) Neue 20-Euro-Banknote in der Nationalbank in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20150224_PD1593

Yeni 20 Euro'luk banknotlar kasımda piyasada 25.02.2015

20 Euro'luk yeni banknotların özellikleri AMB Başkanı Mario Draghi'nin katıldığı bir toplantıyla Frankfurt'taki genel merkezde tanıtıldı.
Verschiedene Euroscheine | different Euro bills

Yeni 20 Euro banknot tedavüle giriyor 24.02.2015

Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından basılan 20 Euro'luk yeni banknotlar bugün tanıtılıyor.
SEOUL, SOUTH KOREA - FEBRUARY 14: A North Korean asylum seeker who is now an anti-North Korea activist shows a KPW 5,000 (North Korean Won) banknote to be dropped with leaflets over North Korea by balloon, at an office on February 14, 2009 in Seoul, South Korea. The balloons containing anti-Pyongyang leaflets will be released on February 16, the birthday of Kim Jong-il. For the first time the balloons will also release North Korean banknotes. (Photo illustration by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Kuzey Kore'nin kurucusu banknotlardan silindi 12.08.2014

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl Sung'un resmi, banknotlardan çıkarıldı.
#53498642 -Austiran Euro Bills © WimL

Düşük enflasyon da iyi değil 11.03.2014

Avrupa’da deflasyon tehlikesi var mı, yok mu? Ekonomistler tahvil alımlarıyla piyasaya para enjekte edilmesini öneriyorlar.
Mario Draghi, President of the European Central Bank (ECB), signs an oversized new unveiled 5 euro note Frankfurt, January 10, 2013. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Yeni 5 Euro’lar tedavüle girdi 02.05.2013

Avrupa Merkez Bankası tarafından basılan 5 Euro'luk yeni banknotlar dolaşıma girdi.
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'Kurtuluş enflasyonda' 08.10.2012

Yüksek kamu borçları ve gevşek para politikası, enflasyonu yeşerten en uygun zemin. Bu kez de öyle mi olacak? Sade vatandaş kâbus görürken, enflasyon beklentisi devleti sevindiriyor.
Berlin: Lupe und Prüfgerät liegen auf Euroscheinen bereit, um die Banknoten auf Fälschung zu untersuchen (Illustrationsfoto vom 17.06.2004 zum Thema Falschgeld, Blüten). Im zweiten Halbjahr 2003 wurden nach Zahlen der Europäischen Zentralbank europaweit 311.925 gefälschte Banknoten entdeckt. Dies entspreche einem Zuwachs von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hieß es. Etwa ein Zehntel der Blüten sei in Deutschland aufgetaucht. Insgesamt hätten die deutschen Landeskriminalämter Falschgeld mit einem Nennwert von 3,4 Millionen Euro festgestellt.

Sahte Euro banknotlara dikkat 12.01.2010

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da sahte banknot hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Piyasada en fazla 50 euroluk sahte banknotlara rastlanılıyor.
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