Danimarka nakit taşımayı unuttu

Nakit para olmazsa kara para da olmaz. Nakit para karşıtlarının argümanı bu yönde. Herkes kredi kartı ya da cep telefonuyla ödeme yaparsa, para akışı da daha şeffaf olur. Çoğu Avrupalı yine de banknot ve madeni paralardan vazgeçmek istemiyor. Ancak İskandinav ülkelerinde durum daha farklı. Örneğin Danimarka'da nakit para kullananların sayısı son derece azaldı.