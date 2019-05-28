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Banknot, devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kağıt para. Taşıyana üzerinde yazan miktarın ödenmesi basan kurum tarafından garanti edilir. Faiz taşımayan, yasal ödeme aracıdır.
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Nakit para olmazsa kara para da olmaz. Nakit para karşıtlarının argümanı bu yönde. Herkes kredi kartı ya da cep telefonuyla ödeme yaparsa, para akışı da daha şeffaf olur. Çoğu Avrupalı yine de banknot ve madeni paralardan vazgeçmek istemiyor. Ancak İskandinav ülkelerinde durum daha farklı. Örneğin Danimarka'da nakit para kullananların sayısı son derece azaldı.