Banka borçları: Çiftçiler haciz kıskacında

Tarım Bakanı Pakdemirli, "Zarar eden çiftçi yok" dese de tarladaki gerçek bunun aksini gösteriyor. Zira şu sıralarda çiftçiler banka borçları, faizler, artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ekim dönemi olmasına rağmen tarlalarını ekemeyen çiftçiler, en azından banka borçlarının ödenmesi ile ilgili kolaylık sağlanmasını istiyor.

Ancak bekledikleri kolaylıklar ise kendilerine gösterilmiyor.

100 binden fazla çiftçinin haciz tehdidi altında bulunduğunu belirten Türkiye Ziraatçiler Derneği ise tarım sektörünün sıkıntılarına acil çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.

DW Haber, malvarlıkları haczedilen çiftçilerle görüştü, yaşadıkları sıkıntıları mercek altına aldı.

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