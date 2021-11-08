 Banka borçları: Çiftçiler haciz kıskacında | MULTİMEDYA | DW | 10.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

MULTİMEDYA

Banka borçları: Çiftçiler haciz kıskacında

Fahiş fiyat artışları ve bu yılki kuraklık nedeniyle sıkıntılı dönemler geciren çiftçiler bu kez de banka borçları nedeniyle haciz kıskacında. Türkiye Ziraatçiler Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidi altında bulunuyor. 

Video izle 04:08

Tarım Bakanı Pakdemirli, "Zarar eden çiftçi yok" dese de tarladaki gerçek bunun aksini gösteriyor. Zira şu sıralarda çiftçiler banka borçları, faizler, artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ekim dönemi olmasına rağmen tarlalarını ekemeyen çiftçiler, en azından banka borçlarının ödenmesi ile ilgili kolaylık sağlanmasını istiyor.

Ancak bekledikleri kolaylıklar ise kendilerine gösterilmiyor. 

100 binden fazla çiftçinin haciz tehdidi altında bulunduğunu belirten Türkiye Ziraatçiler Derneği ise tarım sektörünün sıkıntılarına acil çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.

DW Haber, malvarlıkları haczedilen çiftçilerle görüştü, yaşadıkları sıkıntıları mercek altına aldı. 

Haberi izlemek için "Video izle" butonuna basınız... 
 

 

 

 

 

Multimedya Bölümü

Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları 08.11.2021

KAYSERI, TURKEY - SEPTEMBER 23: A view of cracked pattern of dry Yay Lake bed in Kayseri, Turkey on September 23, 2021.The effects of drought in September are also felt to a great extent in Yay Lake in Sultan Reeds, which is among the important wetland areas of Turkey and a frequent destination for migratory birds. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency

Çiftçiler kuraklıktan endişeli 19.10.2021

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

Güneydoğu çiftçiler destek bekliyor 21.05.2021

İlgini çekebilir

Zwei Kinder gehen auf dem Weserdeich in Bremerhaven spazieren. Im Hintergrund der Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen auf der anderen Weserseite. Dort wird Titandioxid hergestellt. *** Two children walking on the Weser dyke in Bremerhaven In the background the chimney of the Kronos Titan chemical factory in Nordenham Blexen on the other side of the Weser Titanium dioxide is produced there

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek 08.11.2021

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

Türkei - Coronavirus: Markt Menschen mit Schutzmasken in Edirne, Türkei aus Angst vor der Covid-19 Pandemie

Hükümetin yeni paketi zam yağmuruna çare olabilecek mi? 02.11.2021

Enerjide zam yağmuru enflasyonun daha da artacağının habercisi. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir çalışma hazırlıyor. Ancak bunun için yeterli kaynağın bulunup bulunamayacağı tartışmalı.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid (C) speaks to the media at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Hükümet kurmaya hazırlanan Taliban'ın en büyük sorunu ekonomi 02.09.2021

Yeni bir hükümet kurma hazırlıkları yapan Taliban'ın çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri ülkedeki ekonomik kriz. Afgan parasının değer kaybetmesi, gıda fiyatlarındaki artış halkı sıkıntıya sokuyor.

Tomatoes, green peppers and cucumbers at the Turkish market, August 2019

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi 20.10.2021

Yükselen akaryakıt fiyatları Türkiye'de gıdadan perakendeye her alanda girdi maliyetlerini etkiliyor. Sektör temsilcileri, bu durumun raflarda da etkisini göstereceğini, ürünlerin en az yüzde 30 zamlanacağını söylüyor.