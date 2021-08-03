Ban, Ki Moon

BM yeni genel sekreterini arıyor

New York’ta yaşayacak, vergi ödemeyecek ve dünya barışı için çalışacak. Kulağa rüya bir meslek gibi geliyor. BM'de Genel Kurul öncesi mülakatlar devam ediyor. Bu kez kadın adayların şansı yüksek görünüyor.