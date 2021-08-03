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Ban, Ki Moon

Ban Ki-moon Güney Koreli politikacı ve 1 Ocak 2007 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir.

Ban, 1970 yılında Seul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu, Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okudu. Ocak 2004 - Aralık 2006 tarihleri arasında Güney Kore hükümetinde Dışişleri ve Ticaret bakanı olarak görev yaptı. 1 Ocak 2007 tarihinde de Kofi Annan'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini devraldı.

Erdkugel im Wasser, Symbolfoto fuer den Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Yorum: Doğaya karşı değil, doğayla birlikte 03.08.2021

Araştırmacılar uyarıyor: Son sel felaketleri, iklimde istikrarın sona erdiğini gösteriyor. Ban Ki Moon ve Patrick Verkooijen, aşırı hava olaylarından kaynaklanan hasarı en aza indirmek için daha fazla çaba talep ediyor.
16.12.2016 *** Syrian children play on a swing in the government-held part of Aleppo's Salaheddin neighbourhood on December 16, 2016. The Syrian government suspended the evacuation of civilians and fighters from the last rebel-held parts of Aleppo, leaving thousands of people trapped and uncertain of their fate. / AFP / Youssef KARWASHAN (Photo credit should read YOUSSEF KARWASHAN/AFP/Getty Images)

BM Genel Sekreteri: Halep cehennemle eşanlamlı 17.12.2016

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre on binlerce sivil Halep’ten tahliye edilmeyi bekliyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon “Halep cehennemle eşanlamlı” dedi.
15.12.2016 *** ALEPPO, SYRIA - DECEMBER 15: A convoy including busses and ambulances, wait at a crossing point at Amiriyah District of Aleppo Syria on December 15, 2016 to evacuate civilians, trying to flee from East Aleppo where had been under siege by Iran led Shiite militias and Assad Regime forces. Jawad al Rifai / Anadolu Agency |

Halep’te belirsizlik 16.12.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halep’te tarafları ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek vermeye davet etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Halep’te tahliye sürecine derhal başlanması çağrısında bulundu.

Members of the Syrian Civil Defence, known as the White Helmets, search for victims amid the rubble of a destroyed building following reported air strikes in the rebel-held Qatarji neighbourhood of the northern city of Aleppo, on October 17, 2016. Dozens of civilians were killed as air strikes hammered rebel-held parts of Aleppo early morning, despite Western warnings of potential sanctions against Syria and Russia over attacks on the city. Both Russian and Syrian warplanes are carrying out air strikes over Aleppo in support of a major offensive by regime forces to capture rebel-held parts of the northern city. / AFP / KARAM AL-MASRI

Son bir ayda 500 ölü 2 bin yaralı 21.10.2016

BM, Halep’te geçici ateşkese rağmen güvenlik garantisi verilmediği için kente hala insani yardım ulaştıramıyor. Sivillerin tahliyesi de başlatılamadı. BM Genel Sekreteri Ban bir ay içinde 500 kişinin öldüğünü bildirdi.
***ACHTUNG: Nur für geklärte Berichterstattung verwenden!*** DW Conflict Zone - Gast Ban Ki-moon © DW

Ban: Esad yönetimi 300 bin cana mal oldu 10.10.2016

DW'nin Conflict Zone programına katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Beşar Esad yönetiminin Suriye'de 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.
Members of the civil defense rescue children after what activists said was an air strike by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in al-Shaar neighborhood of Aleppo. REUTERS/Sultan Kitaz

ABD‘den Rusya ile Suriye görüşmelerini sonlandırma tehdidi 28.09.2016

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry‘nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u telefonla arayarak Suriye görüşmelerini sona erdirebileceğini söyledi.

United Nations Special Envoy for Syria Staffan de Mistura addresses the United Nations Security Council during a high level meeting on Syria at the United Nations in Manhattan, New York, U.S., September 25, 2016. REUTERS/Andrew Kelly

BM Güvenlik Konseyi'nde Halep kavgası 26.09.2016

BM Güvenlik Konseyi'nin Halep konulu acil oturumu Rusya ve ABD'nin karşılıklı suçlamalarına sahne oldu. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da sert açıklamalar yaptı.

Members of the Civil Defence rescue children after what activists said was an air strike by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in al-Shaar neighbourhood of Aleppo, Syria June 2, 2014. REUTERS/Sultan Kitaz/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY

Dünyadan Halep tepkisi 25.09.2016

Suriye’de bombaların en yoğun hedeflerinden biri haline gelen Halep’teki duruma dünyadan tepki yağıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon şehirdeki saldırıların ‘’savaş suçu’’ teşkil edebileceğini bildirdi.
22.04.2016 *** Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, delivers his opening remarks at the Paris Agreement signing ceremony on climate change at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York, U.S., April 22, 2016. REUTERS/Mike Segar © Reuters/M. Segar

BM mültecilerin dağıtılması önerisini reddetti 04.08.2016

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un dünya genelindeki mültecilerin yer değiştirmesi önerisi kabul görmedi.
28.04.2016 ***Aleppo ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY An injured woman reacts at a site hit by airstrikes in the rebel held area of Old Aleppo, Syria, April 28, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail © Reuters/A. Ismail

Halep'teki hastane saldırısına sert tepki 29.04.2016

Suriye'de yeniden tırmanan şiddet BM'yi endişelendiriyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Halep'te bir hastaneye düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.
June 1, 2015 Bildergalerie: Bewerbungsgespräche für den höchsten Posten der Vereinten Nationen Bildunterschrift:United Nations Development Programme (UNDP) head Helen Clark poses in Paris on June 1, 2015. AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/S. de Sakutin

BM'nin yeni genel sekreteri bir kadın olabilir 14.04.2016

Birleşmiş Milletler'de Genel Sekreter Ban Ki Moon'un görev süresi bu yıl sonunda doluyor. Koltuğu devralacak ismi belirleme süreci kapsamında Genel Kurul öncesi mülakatlar devam ediyor. Kadın adaylara şans tanınıyor.
Cambodia's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Namhong addresses attendees during the 70th session of the United Nations General Assembly at the U.N. Headquarters in New York

BM yeni genel sekreterini arıyor 12.04.2016

New York’ta yaşayacak, vergi ödemeyecek ve dünya barışı için çalışacak. Kulağa rüya bir meslek gibi geliyor. BM'de Genel Kurul öncesi mülakatlar devam ediyor. Bu kez kadın adayların şansı yüksek görünüyor.
Migrants and refugees stand by a fence at a makeshift camp at the Greek-Macedonian border near the village of Idomeni, Greece, March 27, 2016. REUTERS/Marko Djurica © Reuters/M.Djurica

Yüz binlerce Suriyeliye 'yeni ev' aranıyor 30.03.2016

Suriyeli sığınmacıların ülkelere kabulünde küresel sorumluluğun paylaşımını hedefleyen uluslararası konferans, bugün Birleşmiş Milletler'in himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde başlıyor.
U.N. General Secretary Ban Ki-Moon speaks during the Alliance Of Civilizations Partners Forum in Istanbul May 31, 2012. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS)

Ankara'daki teröre dünyadan tepki 14.03.2016

Ankara'daki saldırının ardından Türkiye’ye destek ve taziye mesajları geldi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
08.03.2016+++++++German Chancellor Angela Merkel meets with United Nations Secretary General Ban Ki-moon in the Chancellery in Berlin, Germany, March 8, 2016. REUTERS/Bundesregierung/Sandra Steins/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. (c) Reuters//Bundesregierung/S.Steins

BM Genel Sekreteri'nden Merkel'e övgü 08.03.2016

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, mülteci krizindeki tutumundan dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti.
3.11.2015 North Korean leader Kim Jong Un watches a rocket firing drill by anti-aircraft units of the Korean People's Army (KPA) in this undated file photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang November 3, 2015. North Korea may be preparing to launch a long-range missile as soon as within a week, Japan's Kyodo news agency reported early on January 28, 2016, citing an unnamed Japanese government official. REUTERS/KCNA/Files ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. Copyright: Reuters/KCNA

Kuzey Kore yönetiminden füzeli yanıt 03.03.2016

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırımlarına kısa menzilli füzeler fırlatarak karşılık verdi. BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye son 20 yılın en ağır yaptırım paketini dün onaylamıştı.
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