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Ban Ki-moon Güney Koreli politikacı ve 1 Ocak 2007 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir.
Ban, 1970 yılında Seul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu, Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okudu. Ocak 2004 - Aralık 2006 tarihleri arasında Güney Kore hükümetinde Dışişleri ve Ticaret bakanı olarak görev yaptı. 1 Ocak 2007 tarihinde de Kofi Annan'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini devraldı.