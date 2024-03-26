Baltimore'da köprünün yıkılması "korkunç bir kaza"

ABD Başkanı Biden, Baltimore'de bir geminin çarptığı köprünün yıkılmasını "korkunç bir kaza" olarak nitelendirerek yardım sözü verdi. Olay sonucu kayıp olan en az altı kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde dün gece bir yük gemisinin yaklaşık iki kilometrelik köprüye çarpması ve sonrasında köprünün yıkılmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Singapur bandıralı "Dali" isimli yük gemisi dün gece Francis Scott Key Köprüsü'nün ayaklarından birine çarpmış ve bu nedenle köprü yıkılırken üzerindeki araçlar ve insanlar Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

ABD'li yetkililer, olayın bir terör saldırısı olduğu yönünde bulgulara rastlanmadığını bildirdi. Maryland Valisi Wes Moore, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında "Yapılan ilk incelemeler bir kaza olduğuna işaret ediyor. Bir terör saldırısı olduğu yönünde güvenilir kanıtlar bulamadık" şeklinde konuştu.

Joe Biden Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Soruşturmayı yürüten FBI yetkilisi William DelBagno da olayın terörizmle bağlantısı olduğuna dair somut veya inandırıcı bilgiler bulunmadığını vurguladı. Baltimore Emniyet Müdürü Richard Worley de daha önce yaptığı açıklamada kaptanın geminin kasıtlı olarak köprüye çarpmasına yol açtığına dair "hiçbir bulgu" olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ise olayı, "korkunç bir kaza" olarak nitelendirerek, Baltimore'a yapımının biraz zaman alacağını ifade ettiği yeni bir köprünün inşası için yardım sözü verdi.

Elektrik arızası meydana gelmiş

Maryland Valisi Moore, geminin köprüye çarpmadan önce elektrik sisteminde arıza meydana geldiğini ve olayın öncesinde mürettebatın acil durum sinyali verdiğini aktardı. Moore, bu nedenle olay meydana gelmeden önce yetkililerin köprünün üzerine daha fazla araç gitmesini engellemek için trafiği durdurduğunu belirtti.

Baltimore polisinin verdiği bilgilere göre, ilk acil durum sinyali yerel saatle 01.35 sıralarında geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda geminin köprünün ayaklarından birine çarptığı ve ardından ışıklandırılmış köprünün yıkıldığı görülüyor.

En az altı kişi kayıp

Olay sırasında köprünün üzerinde tamir çalışmalarının yapıldığı ve suya düşenler arasında inşaat ekibinde yer alanlar olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, en az altı kişinin aranmasına botlar, insansız hava araçları, helikopterler ve dalgıçlarla devam ediliyor.

Köprünün yıkılmasının ardından kurtarma ekipleri tarafından iki kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

DW,AFP,dpa / JD,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?