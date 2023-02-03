Balon krizi: Blinken'ın Çin ziyareti ertelendi

Çin'e ait dev bir balonun ABD semalarında görülmesiyle yaşanan gerginlik nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'e haftasonunda yapacağı ziyaret ertelendi. ABD'li yetkililer, erteleme kararına rağmen Çin ile iletişimin sürdürüleceğini ve ziyaretin "koşullar elverdiğinde" gerçekleştirileceğini açıkladı.

Amerikan ABC televizyonu, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyareti iptal ederek durumu daha da zorlaştıracak orantısız bir tepki vermek istemediğini, bu nedenle ziyaretin ertelenmesinin tercih edildiğini bildirdi. Yetkili, Blinken'ın erteleme kararında, balon konusunun temasları gölgelememesi isteğinin de etkili olduğunu belirtti.

Gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de "Çin Halk Cumhuriyeti'nin olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği açıklamasını not ettik. Ancak bu balonun hava sahamızdaki varlığı, egemenliğimizin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Böyle bir olayın gerçekleşmesi kabul edilemez. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye ziyaretin ertelenmesinin uygun görüldüğü iletildi. Ancak Dışişleri Bakanı Blinken koşulların elverdiği en yakın fırsatta Çin'i ziyaret etmek istediğini de bildirdi" dedi.

Blinken'ın Çin ziyareti, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen yıl Kasım ayında yaptıkları görüşmede kararlaştırılmıştı. Çin'e en son giden ABD Dışişleri Bakanı, 2017 yılında Rex Tillerson olmuştu.

Casusluk mu meteoroloji balonu mu?

ABD semalarında gözlemlenen dev balon, Amerikan tarafında Çin'in casusluk faaliyeti olarak algılanmıştı. Çin ise balonun, ağırlıklı olarak meteoroloji olmak üzere bilimsel amaçlarla kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu ve rotasından çıkarak ABD'ye sürüklendiğini bildirerek olaydan üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "beklenmedik durumun" uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması için ABD ile iletişimin sürdürüleceğini kaydetti. Çin hükümet sözcüsü de "Çin, hiçbir egemen ülkenin topraklarını ve hava sahasını ihlal etme niyeti taşımamaktadır" açıklaması yaptı.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, balonun ticari hava trafiğinin çok üzerindeki bir irtifada bulunduğunu, karadaki halk için askerî ya da fizikî bir tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.

Balonun Montana eyaleti üzerinde düşürülmesi için hazırlıklar yapıldığı, ancak enkazının yere düşerken yaratabileceği tehlike nedeniyle bu fikirden vazgeçildiği medyaya yansımıştı. Montana'daki Malmstrom Hava Üssü, 150 kıtalararası balistik füzeye ev sahipliği yapıyor.

rtr,AFP/BK,TY