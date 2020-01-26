 Bakanlardan Elazığ açıklaması | TÜRKİYE | DW | 27.01.2020

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TÜRKİYE

Bakanlardan Elazığ açıklaması

İçişleri, Sağlık ve Çevre bakanları Elazığ'da düzenledikleri basın toplantısında 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Bakanlar Kurum, Soylu ve Koca alınan tedbirleri ortak basın toplantısında açıkladı.

Bakanlar Kurum, Soylu ve Koca alınan tedbirleri ortak basın toplantısında açıkladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları yerinden izlemek üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenledi. 

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirterek, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te bin konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını söyledi.

Orta hasarlı evler için 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini bildiren Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. İçişleri Bakanı köylerde yıkılan evler için ise 16 bin lira destek vereceklerini kaydetti.

Koca: Hastanelerde 86 yaralı var

Sağlık Bakanı Koca ise hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralı olduğunu belirterek 18 yaralının yoğun bakımda tedavi gördüğünü, aralarında durumu kritik ya da ciddi olanların bulunmadığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını belirterek "Sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. En geç 10 gün içinde tüm illerimizde tamamlamış olacağız" dedi. Bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivirice ve Maden'de 50 yıkık, 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı bina bulunduğunu belirten Kurum, Malatya'da da yıkılmış 155  ve ağır hasarlı bin 278 bina olduğunu söyledi.

Kurum: Yeni konutlar yıl sonuna teslim edilecek

Bakan Kurum, "Mustafapaşa ve Sürsür mahallelerinde yerinde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek kentsel dönüşüm projesini" hayata geçireceklerini belirterek Şubat ayı sonunda temel atıp yıl sonuna kadar konutları vatandaşlara teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Diğer yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından 948 artçı sarsıntı meydana geldiğini, 21'inin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu bildirdi. AFAD açıklamasında kurumun koordinasyonundaki müdahale faaliyetlerinde şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan kurtarıldığı, toplam 39 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Enkaz altında kaldıkları belirlenen iki kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 41'e yükseldi. Deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sının taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan bin 287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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