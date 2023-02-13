Bakan'dan KYK açıklaması: Öncelik boş kapasiteye verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK'ya ait yurtların depremzedelere tahsis edilmesi ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek bir planlama gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtların depremzedelere açılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmelerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık. Depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak ve hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek planlama gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakanlığa ait spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtlar ve kamplarda 200 bin kişinin barındırıldığını söyleyen Bakan, "Depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak ve hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek bir planlama gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerimiz var, staj yapanlar var, devlet korumasında olan öğrenciler var, çalışan öğrenciler var ve bununla birlikte kalma durumunda olan tüm öğrencilerimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte yurtlarımızda onlarla beraber olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'ı ziyaretinde, Türkiye genelindeki tüm KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini ve üniversitelerde yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıklamıştı. Hükümetin kararı üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve muhalefet tarafından eleştirilmişti.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremlerin ardından, deprem bölgesinde okullar 1 Mart'a kadar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te katıldığı yayında depremin vurduğu 10 ilde okulların ne zaman açılacağına ilişkin soruya, "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de..." dedi. Özer, tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlanmayacağını söyledi.

Özer'in açıklamalarına göre, depremden etkilenen bölgelerde 23 okul yıkıldı, 83'ünde ise ağır hasar var.

DHA,DW/BÖ,BK