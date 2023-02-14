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Fotoğraf: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance
ToplumTürkiye

Bakan Yanık: 291 çocuğun kimlikleri henüz tespit edilemedi

1 saat önce

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal hizmetlerin himayesi altında bulunan deprem bölgesinden 291 çocuğun kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinden Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde getirilen çocukları ziyareti sonrasında deprem sebebiyle zarar görmüş ve halihazırda ebeveyninden uzak olan çocukların son durumu hakkında bilgi verdi.

Şu anda bakanlığa kayıtlı 1362 çocuğun bulunduğunu söyleyen Yanık, bu çocuklardan 369'unun kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildiğini belirtti. Bakan Yanık, "Hastanede takip edilen çocuk sayısı 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071'nin kimliklerini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkFotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Koruyucu aile sisteminin bakanlık olarak teşvik ettikleri bir mekanizma olduğunu belirten Yanık ancak bunun için belli bir takım süreçlerin olduğunu belirtti ve bunu şöyle açıkladı:

"Birincisi ve hepsinden önceliklisi çocukların kimlikleri belli değilse kimlik tespitlerinin yapılması. İkincisi; eğer aile fertleri yaşıyorsa onlarla buluşturmak. Çocuklarımızın ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden onlarla ilgili bir işlem yapmamız mümkün değil. Bu dönem itibarıyla, akut dönemde alır, bakar, gözetimi üstlenir, daha sonra tekrar kurum bakımına ya da çeşitli alternatif bakım modellerine yöneltiriz gibi bir uygulamamız yok. Bazen vatandaşlarımız dönemsel bakım teklifinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ancak bizim bakanlık olarak bütün çocuklarımızın bakımını sağlayacak imkanımız var. Dolayısıyla dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir tercihimiz yok ve olamaz da."

Bakanlık geçen hafta yaptığı açıklamada iki büyük deprem sonrasında iki gün içinde 95 bin kişinin enkaz altında kurtarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduğunu açıklamıştı.

DW, DHA / HT,MK

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