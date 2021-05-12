Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı yeni videodaki kendisine yönelik iddialara yanıt veren bir açıklama yaptı. Soylu, "müptezel operasyon elemanı" şeklinde seslendiği Peker'e "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" dedi.

Soylu açıklamasında bakanlık dönemi boyunca organize suç örgütleri ile mücadele ettiğine dikkat çekerek "Beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı dönemimde mesai arkadaşlarıma bu konuda hangi talimatları verdiğim, nasıl tavizsiz olduğum, yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce çetenin çökertilmesi sonucu ile açıktır" ifadesini kullandı. "Mafyaya hayat hakkı tanımadık" diyen Soylu, "Bedeli ne olursa olsun terörle uyuşturucu ile organize suç çeteleri ile ve tüm suç unsurları ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Muhalefeti hedef alan açıklamalar

İçişleri Bakanı Soylu muhalefet liderlerini ve gazeteleri hedef alan açıklamalarda da bulundu. Sedat Peker'e "Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır" diyen Soylu "Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 'şereflice' siyaset malzemesi haline getiren. Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var" ifadelerini kullandı. Soylu, sözlerini "Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var. Nasıl olsa Fetö'nün sosyal medya ağı var. Nasıl olsa Hdpkk'nın tam desteği var" şeklinde sürdürdü.

Peker'in iddiaları

Sedat Peker kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen demedin mi 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim' demedin mi?" iddiasında bulunarak, "Koruma polisimi sen vermedin mi?" dedi.

Bakan Soylu'nun geçen yıl Nisan ayında istifasını sunmasına, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine işaret eden Peker, "Bizim temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırladı!" iddiasını dile getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlemişti.

Sedat Peker'in lideri olduğu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak," "nitelikli yağma," "gasp," "rüşvet," "yaralama," "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen 63 kişinin yakalanmasına yönelik 121 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Peker'in eşi ve çocuklarının yaşadığı İstanbul'daki evinde ve aracında da arama yapıldığı bildirilmişti. Peker paylaştığı başka bir videoda kendisine ve ailesine yönelik operasyonlara tepki göstermişti.

DW / SSB, JD

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