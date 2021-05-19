Bakan Soylu'dan Özışık kardeşlere suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüşen gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret," "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" etmek suçlarını yöneltti.

Dilekçede, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu, firari Peker'in iş birliğinde olduğu kişilerin tespit edilmesinin istendiği hatırlatıldı. Dilekçede Peker'in Özışık ile olan videoları, lehine kamuoyu oluşturmak ve Soylu'nun "sözde aracı gönderdiği" iddialarını ispatlama amacıyla yayınladığı ifade edildi.

"Süleyman Özışık ile geçen Haziran'da görüştü"

Soylu'nun avukatının sunduğu dilekçede "Videonun içeriğinden müvekkilimin bu görüşmenin gerçekleştirildiğinden, görüşmede geçen olaylardan bilgisinin olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimin video içeriğinde kendisiyle görüşmeye geldiği iddia olunan Süleyman Özışık ile 20 Haziran 2020'den bu yana görüşmesi olmamıştır. Hadi Özışık'tan da bu yönde bir talepte bulunmamıştır. Ancak buna rağmen videoda Hadi Özışık'ın müvekkilimin ismini, tanışıklığını kullandığı, video içeriğiyle ilgili yönlendirmeler yaptığı görülmektedir."

Dilekçede Hadi Özışık'ın videolar yayınladıktan sonra özür dilediği belirtilerek, "İş bu dilekçenin hazırlanması sırasında şüpheli Hadi Özışık müvekkilimin bilgisinin olmadığını, müvekkilimin isminin kullanıldığını kabul eden bir özür beyanı yayımlamıştır. Ancak bu özür beyanı şüpheli hakkında iddia ettiğimiz suçtan kurtulması için yeterli bir sebep değildir" ifadesine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler hakkında gerçeğe aykırı iddialarda yer alan hakaret ve iftiralarla ilgili soruşturma yapılarak delillerin toplanması ve ceza davası açılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Yurtdışında firari durumda olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker Mayıs ayı başından bu yana yayınladığı videolarla Türkiye'de bazı siyasilere ve hükümet üyelerine yönelik suçlamalarda bulunuyor.

Sedat Peker kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen demedin mi 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim' demedin mi?" iddiasında bulunarak, "Koruma polisimi sen vermedin mi?" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu videoda kendisine yönelik iddialara yanıt veren bir açıklama yapmıştı. Soylu, "müptezel operasyon elemanı" şeklinde seslendiği Peker'e "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" çağrısında bulunmuştu.

Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların beşincisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya işaret ederek "Parça parça yapacağım, her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya, sen benim dönüş biletimdir. Sen benim bütün bahislerimi üzerine oynadığım jokerdin. Bizi yaktın" diye seslenmişti.

Bakan Soylu, bu videoların ardından Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu videolarda gündeme getirilen iddialar üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gazeteci Hadi Özışık'ın Soylu ile Peker arasında arabuluculuk yaptığını iddia etmiş, ancak bu iddiayı yayanlayan Özışık, "Aracılık yaptıysam namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım" demişti. Bunun üzerine Peker, Hadi Özışık ile yaptığı bir telefon görüşmesinin görüntü kayıtlarını yayınlamıştı. Peker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA,DW/TY,JD

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