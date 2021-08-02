Bakan Pakdemirli: Üç ilde yedi yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın çıkan bölgelerdeki durumu inceledikten sonra açıklamalarda bulundu. 28 Temmuz - 1 Ağustos arasında 32 ilde çıkan 119 yangının kontrol altına alındığını, üç ilde yedi yangının devam ettiğini açıklayan Bakan, can kaybının ise sekize yükseldiğini duyurdu.

Pakdemirli, Antalya’da Manavgat ve Gündoğmuş yangınları ile Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınlarının devam ettiğini, Seydikemer ile Menteşe'de çıkan yangınlarda soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tunceli Hozatlı'da çıkan yangının da sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 13 su atar, üç idari uçak, dokuz İHA, 45 helikopter, altı yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 708 arazöz ve su tanker, 12 iş makinası ve 4 bin 800 personelin görevde olduğunu duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Muğla’dan vatandaşların havadan müdahale göremediği için serzenişlerde de bulunduğunu belirterek, bunun müdahale edilen alanın genişliğiyle ilgili olduğunu savundu.

Marmaris'te yangın sürüyor

Milas Belediye Başkanı Tokat: Termik santral için tehlike yok

Bodrum'un Milas ilçesinde bulunan Çökertme'de devam eden yangın üzerine açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Kemerköy Termin Santrali için bir tehlike olmadığını açıkladı. Tokat, "Ören için, yollarımız için ve termik santral için şu anda bir tehlike yok. Ama Çökertme cayır cayır yanıyor" diye konuştu.

Sanatçı Haluk Levent de Bodrum’da bölgeden dün gece paylaştığı videoda, Mazı Mahallesi‘ni aşarak Çökertme Köyü‘nü etkisi altına alan yangına dikkat çekti ve "Havadan destek bekleniyor” dedi.

AB yangın söndürme uçağı gönderecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini duyurdu. AB Komisyonu‘ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak da AB Komisyonu‘nun, Hırvatistan'dan bir Canadair uçağının, İspanya'dan da iki Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

İspanya da Türkiye'de yangın söndürmede kullanılmak üzere iki uçağın gönderilmesine izin verildiğini duyurdu. "Ulusal Sivil Koruma Sistemi, hava kuvvetlerinin Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çabalarına katılımına izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

DW, ANKA/ ETO,BÖ

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