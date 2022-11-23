Bakan Kurum: 321 binada hasar var

Bakan Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen depremin ardından 5'i ağır, 321 binada hasar tespit edildiğini açıkladı. Düzce Belediyesi de şehre bir süre su verilemeyeceğini açıkladı.

Düzce'de sabaha karşı 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar gören binalarda çalışmaların devam ettiğini belirterek çalışmalar tamamlanıncaya kadar vatandaşlardan güvenlikleri için evlerine girmemelerini istedi.

Hasar gören bina olsa da yıkılan bina bulunmadığını kaydeden Bakan Kurum, hızlı bir şekilde hasar tespiti yaptıklarını söyledi. Kurum, "321 binamızda hasar tespiti yaptık. Beş binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok. Binalarda hasar tespiti yapıldıktan sonra binalara girilebilir" açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fotoğraf: UMIT BEKTAS/REUTERS

Kurum, ilk depremin ardından 138 artçı deprem meydana geldiği bilgisini de verdi.

Depremin ardından Düzce Gölyaka'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 8 bin konutta, özellikle Gölyaka'da, hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi. Soylu, okul binaları ve yurtların da incelendiğini bildirdi.

Şehre su verilemeyecek

Öte yandan depremin ardından şehre su verilen ana regülatördeki arıza nedeniyle şehre su verilemeyeceği bildirildi.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Depremin ardından Beyköy ana su alma regülatöründe meydana gelen arızadan dolayı şehir genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz arızayı gidermek için aralıksız çalışmaktadır" denildi.

Depremin ardından bu görüntüler ortaya çıktı Fotoğraf: DHA

"1999 depreminden sonra yenilenmeyen binalar var"

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun üyesi CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet de incelemelerde bulunmak için Düzce'ye gitti. Heyette bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1999 Gölcük depreminde hafif hasar alan binaların bu depremin ardından hasarının artığına dikkat çekti.

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Hançerli, 1999 Gölcük depremi sonrasında hâlâ yenilenmemiş binaların olduğunu, bu binaların hızlı bir şekilde yenilenmesi gerektiğini ifade ederek "99 depreminden ders çıkardık diye ifade etmiştik, ama 23 yıl sonra Düzce'ye baktığımızda bile hâlâ yenilenmemiş, o dönemde hasar almış binalar var. Bu bizim büyük ayıbımız. Bunun için tekrar telafi etmeye ihtiyacımız var" dedi.

DHA,ANKA/HS,BK