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Fotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Bakan Kirişci: Marmaris'teki yangın yeniden alevlendi

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının rüzgar hızındaki ve hava sıcaklığındaki artış nedeniyle yeniden şiddetlendiğini ve kontrolden çıktığını söyledi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili dün akşam saatlerinde açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Maalesef endişemiz gerçek oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu" dedi.

Kirişci, dün TSİ 11.00 sularında yaptığı açıklamada"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, "Arzumuz, isteğimiz yarın (Perşembe) kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız" diye konuştu.

Kirişci, "Sıcaklık artışı ve rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, biz soğutma faaliyetlerini yapıyor ve yangını kontrol altına almış ve artık hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor alacaktık. Fakat bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var" dedi.

Yedi helikopter daha katıldı

Bakan Kirişci, 20 helikopter, 14 uçakla havadan yapılan müdahaleye jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da gönderdiği yedi helikopterle destek vermesiyle söndürme çalışmalarına katılan hava aracı sayısının 41'e ulaştığını söyledi. Kirişci, yangının söndürülnesi için sahada yaklaşık 2 bin 600 görevli olduğunu belirtti.

Önlem amacıyla bölgedeki 51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldığını ifade eden Kirişci, "Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına kardeşlerimizin evlerinden tahliyelerini sağladık" dedi.

Gece görüşlü helikopter eksikliği

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş" ifadesini kullandı.Bu eleştiriye yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirterek "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız" dedi. Kirişci, "4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak" diye ekledi.

DW/CÖ,JD

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