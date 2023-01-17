Bakan Akar'dan TSK aleyhindeki açıklamalara tepki

Prag'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile dünkü görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamlayarak Prag'a gitti.

Hulusi Akar Büyükelçilik Rezidansı'nda onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi, resepsiyon sonunda ise Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve komuta kademesine aleyhinde söylemler ile yerli ve milli savunma sanayiine yönelik açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır" dedi. Akar şöyle konuştu:

"Anlamsız bahanelerle TSK'nin komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nin başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA/SİHA/TİHA'ların son dönemdeki tüm harekat ve operasyonlarda adeta bir "oyun değiştirici" olarak rol aldığını belirten Akar şöyle devam etti:

"Savunma sanayiinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıktığı bu dönemde Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar ve Fırtına Obüsler ile elde edilen başarıların milletimiz nezdinde gurur kaynağı olması ve bunların rakip ülkeleri pekala rahatsız etmesi olağan bir durumdur. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir."

Kılıçdaroğlu'ndan TSK komuta kademesine eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Ocak'ta partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki tank palet fabrikasındaki konuşmasında kendisini hedef alan sözlerinin TSK komuta kademesince alkışlanmasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu siyasetin askerin işi olmadığını belirterek, "Siyaset yapmak istiyorlarsa kutsal üniformaları çıkarsınlar. Herkes haddini bilecek" demişti.



Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AKP cephesinden tepki gelmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir" ifadesini kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun TSK ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Maalesef, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Babacan'ın sözleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde olduğu, İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina şirketine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki" demişti.

NATO'nun genişleme süreci

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin sürece yönelik soru üzerine de Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini belirtti.

Haziran ayında Madrid'de imzalanan muhtırayı hatırlatan Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın memorandumdaki taahhütlerini yerine getirmediklerini takip ediyoruz. Terör örgütlerine yönelik desteğin sonlandırılması ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konularında somut adımlar bekliyoruz. Özellikle terörle mücadele Türk kamuoyu tarafından hassasiyetle takip edilen bir konu" diye konuştu.

DW / HT,JD