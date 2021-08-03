Bakan Çavuşoğlu: Başka ülkelerin bize yardım etmesini kabul ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orman yangınlarına müdahale için diğer ülkelerden gelen yardım tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Diğer ülkelerden yardımları işaret ederek "Bu konuda ciddi bir dezenformasyon var" diyen Çavuşoğlu, "Bir afet olduğu zaman, Türkiye olarak bizim başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi, başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz" dedi.

Çavuşoğlu, İspanya'dan iki uçak, Rusya'dan beş yangın söndürme uçağı ile üç helikopter, Ukrayna'dan üç amfibik uçak, İran'dan iki helikopter ile bir uçak, Azerbaycan'dan bir helikopter geldiğini belirten Çavuşoğlu, Katar'dan ekip ve teknik ekipman gönderdiğini söyledi.

Yangının başlamasıyla birlikte birçok ülkenin kendilerini aradığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek helikopter. Biz bu teklifler geldiği zaman eğer ellerinde uçak veya helikopter varsa, o bilgileri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletiyoruz. Arkadaşlarımız incelemesini yapıyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu süreçte Yunanistan Dişişleri Bakanı Nikos Dendias ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell'in kendisini aradığını, AB Sivil Koruma Mekanizması biriminin de kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı. Çavuşoğlu, hangi ülkenin nasıl yardım yapabileceğini sorduklarını belirtti. Avrupa Birliği'nin yardım duyurusunun ardından Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Özellikle uçak gönderebilecek, buraya uçak gönderebilecek ülkeler, Hırvatistan, Fransa ve İspanya idi" dedi.

Fransa, Yunanistan, Almanya "geri çekti"

Çavuşoğlu, "Özellikle İspanya bölgesinde yangın olabileceğini söyleyerek" Fransa'nın uçak gönderme teklifini geri çektiğini belirtti.

"Daha önce 'Bir istediğiniz var mı, ne yapabiliriz' diye soran Yunanistan'a da teşekkür ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın da kendi ülkesindeki yangınlar nedeniyle uçak gönderemediğini dile getirdi.

Almanya'dan da yardım önerisi geldiğini belirten Çavuşoğlu, "İki helikopteri gönderebileceklerine dair bir bilgi geldi. Biz Almanya'ya başvuru yaptık, bu helikopterleri gönderin diye. Kendileri başvuru yapılmasını istedi çünkü. Sonra bugün gelen bilgi, Almanya da kendi helikopterlerini sel afetlerinin olduğu yerlerde kullanacağı için, Türkiye'ye helikopter gönderemeyeceğini yönünde" dedi.

DW, DHA/DBN, JD

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