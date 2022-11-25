Baharda erken seçime muhalefet vetosu gelir mi?

Ankara'da seçimin zamanında mı yoksa erken mi yapılacağı konuşuluyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te erken seçim kararı almak için yeterli oyu yok. Bu durumda muhalefetin destek verip vermeyeceği merak ediliyor.

Altılı Masa'nın bir yandan 2023 seçimleri sonrası "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş süreci için hazırladığı anayasa çalışmasını açıklamaya ve 9. buluşmasını yapmaya hazırlanırken, diğer yandan bahar aylarına çekilmesi olası, geciktirilmiş bir erken seçime destek vermemeyi kendi içinde görüştüğü belirtiliyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri 28 Kasım Pazartesi günü iki kez bir araya gelecek. Sabah saatlerinde Bilkent Otel'de yapılacak ilk toplantıda Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu tarafından tamamlanan 2023 seçimleri sonrası "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş sürecinin anayasa çalışması kamuoyuna açıklanacak.

DW Türkçe'nin altılı masayı oluşturan partilerin kulislerinden edindiği bilgilere göre, genel başkanların daha önce imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören mutabakat metni temel alınarak hazırlanan çalışma ile mevcut anayasanın yaklaşık 89 maddesinde değişiklik yapılıyor. Bu çalışma içinde yeni sistemde cumhurbaşkanını kimin seçeceği ya da baş örtüsü gibi konularla ilgili değişiklik önerilerinin bulunmayacağı öğrenildi.

Anayasa toplantısının ardından, öğleden sonra ise genel başkanlar Demokrat Parti ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre bu buluşmada geçiş sürecinin yol haritasının kamuoyuna sunulması tarihi kararlaştırılabilir. Bu sürecin yol haritası ile bir çeşit seçim beyannamesi ve hükümet programı niteliğinde olacak olan "ortak söylem belgesinin" açıklanmasının da yıl sonuna kadar yapılabileceği konuşuluyor.

Her partinin önce kendi mutfağında hazırladığı, ardından altılı masanın ilgili komisyonu tarafından bir süredir ortaklaştırılan söylem belgesinin şu ana kadar yaklaşık yüzde 60'ı tamamlanmış durumda.

Muhalefet erken seçime destek olmayacak mı?

Altılı masa bir taraftan seçime yönelik hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan seçimin ne zaman yapılacağı ve takvime göre çeşitli olasılıklar da masaya yatırılmış durumda.

DW Türkçe'nin altılı masayı oluşturan iki farklı partinin üst düzey yetkililerinden edindiği bilgiye göre muhalefet normalde 18 Haziran'da yapılması gereken ancak çeşitli nedenlerle bahara çekileceği konuşulan seçim için TBMM'de karar alınmasına destek olmamayı da değerlendiriyor.

Haziran'da yapılması gereken seçimin Mayıs ya da Nisan'a çekilmesini desteklememeleri gerektiğini çünkü bunun gerçek anlamda bir erken seçim olmayacağını belirten bir parti yetkilisi, "Bizler ısrarla dedik ki 2022'de gelin erken seçim kararı alın, biz de destekleyelim. Ama şimdi 2023 baharında yapılacak bir seçimin neresi erken olacak?" ifadesini kullandı.

Seçim yasasının muhalefet partilerinin kazanamaması için çok ince hesaplarla tasarlanarak değiştirildiğini, bu nedenle iktidarın yeni seçim yasasını mutlaka kullanmak isteyeceğini söyleyen yetkili, Cumhur İttifakı"nın bahar aylarında bir seçimi Erdoğan'ın adaylığının tartışmaya açılmaması için istediğini belirterek, muhalefet olarak buna destek olunmaması gerektiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı ile ilgili tartışmalar bir süredir yapılıyordu. Bazı anayasa hukukçuları ve muhalefet üyeleri Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını belirtirken, iktidar Erdoğan'ın 2014'te eski sistemle, 2018'de ise yeni sistemle cumhurbaşkanı seçildiğini ve dolayısıyla 2023 seçiminin Erdoğan'ın ikinci adaylığı olduğunu belirterek ortada bir anayasaya aykırılık olmadığını söylüyor.

Bununla birlikte iktidarın yine de herhangi bir meşruiyet sorunu yaratmamak ve Erdoğan'ın durumunu tartıştırmamak için seçimi zamanında yapmayarak, TBMM kararıyla bir çeşit "geciktirilmiş erken seçim" yapmak isteyebileceği bir süredir belirtiliyordu.

"256 hafta bekliyorsak, bekleriz bir dört hafta daha"

Muhalefetin şimdiye kadar Meclis'ten böyle bir geciktirilmiş erken seçim kararı çıkmasına çok itiraz etmeyebileceği, çünkü Erdoğan ve çevresinin yeniden bir "mağduriyet" algısı yaratmasına izin vermek istemediği konuşuluyordu.

DW Türkçe'nin altılı masa kulislerinden edindiği bilgiler ise şimdi bu eğilimin biraz tersine dönmekte olduğu ve Meclis'te Cumhur İttifakı'na destek olunması konusuna eskisi kadar sıcak bakılmadığı yönünde.

Bir parti yetkilisi konuyla ilgili olarak "Bir seçim dönemi toplam 260 haftadır, yani beş yıl. 256 hafta bekliyorsak, bekleriz bir dört hafta daha. Mayıs'ta erken seçim mi olur?" diyor.

Ömer Çelik Fotoğraf: Imago/Itar-Tass

Bu arada muhalefet partileri arasında erken seçim tarihi ile ilgili konuşulan bir başka senaryo ise iktidarın Ocak ayı başında maaşlara ve asgari ücrete yapacağı zamların ardından çok uzun süre beklemek istemeyebileceği, zamların yarattığı olumlu hava dağılmadan ve enflasyonist etkisini görmeden baharın ilk aylarında seçimi yapmak isteyebileceği.

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın 2023 sınav takviminde YKS tarihini 17-18 Haziran 2023 olarak belirlemesi de erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasında bulundu.

Meclis'teki sandalye dağılımının etkisi ne olur?

Mevcut sistemle erken seçim kararı alınabilmesi için ya Cumhurbaşkanı'nın kararı olması ya da TBMM'nin beşte üç çoğunluk oyuyla yani en az 360 milletvekili tarafından "kabul" oyu verilmesi gerekiyor. Ancak iktidarın bunun için muhalefetin desteğine ihtiyacı var. Çünkü AKP ile MHP'nin sandalye sayısı şu an için toplam 334.

TBMM'de halen CHP'nin 134, HDP'nin 57, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 4, Memleket Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise 2 milletvekili bulunuyor. Zafer Partisi, DEVA Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi ve Yenilik Partisi'nin birer milletvekili var. Toplam 580 milletvekilinden oluşan TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı ise dört.