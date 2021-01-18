Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepkiler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'u hedef alan sözleri, gazeteciler ve gazetecilik meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve iki gazetecinin uğradığı saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere yanıt verirken, Elif Çakır, Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'u "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları" ve "sahte gazeteciler" olarak nitelendirmişti.

Gazeteci Taha Akyol, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine, Karar Gazetesi'ndeki "Örnek bir milliyetçi" başlıklı köşe yazısında, "milliyetçiliği şiddet seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır" sözleri ile yanıt verdi.

Yazısında Selçuklu tarihi konusundaki uzman isimlerden Prof. Dr. Osman Turan'ı anlatan Akyol, "milliyetçiliğin particiliğe indirgenmesi"nin sakıncalarına işaret etti. Akyol, "Bir düşünce mirası olarak milliyetçiliği 'haddeden geçmemiş' şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır" ifadesini kullandı.

"Elimde kalemim var sadece"

"Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere benim söyleyeceğim budur" diyen Akyol yazısına, "eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem" ifadeleri ile son verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef gösteren sözler söylediği Karar Gazetesi köşe yazarı Yıldıray Oğur ise Twitter paylaşımda "Gün boyu geçmiş olsun mesajı gönderen, 'aman dikkat et' diyen herkese teşekkürler. Devlet Bey, bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor?" dedi.

Bahçeli'ye hitaben "Benim bir cevabım yok, sizin bir cevabınız var mı? Onlara ne dememi tavsiye edersiniz?" diyen Oğur, Bahçeli'nin kendisini sosyal medyada engellediğini de ifade etti.

RSF: Çok tehlikeli, ciddi bir sorumsuzluk

MHP lideri Bahçeli'nin gazetecileri hedef gösteren sözlerine gazetecilik meslek örgütlerinden de tepki geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sözlerini "çok tehlikeli, ciddi bir sorumsuzluk" olarak değerlendirdi. Önderoğlu, "Son 5 yılda Türkiye'de 139 haberciye saldırıldı, bu yetmez mi!? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra şimdie de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gazetecilere şiddeti meşrulaştıran söylemlerini çok tehlikeli, ciddi bir sorumsuzluk olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

TGC: Kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de "siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren söylemlerinin demokratik bir ülkede kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

TGC Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, "Bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz” uyarısını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın yanı sıra Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'ya saldıranların yakalanmasına rağmen bir gün sonra serbest bırakılmasını da eleştiren TGC, "Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

DW / JD,ET

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