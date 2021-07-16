Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne Gergerlioğlu tepkisi: Hesap bir gün sorulur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na milletvekilliğinin iade edilmesine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bahçeli "Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir" dedi.

Bahçeli, Anayasa’nın 14'üncü maddesine atıfta bulunarak "Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" dedi.

"Terör örgütü propagandası yapmanın hakkı olamaz, haklı yanından bahsedilemez" diyen Bahçeli, "İnsanın malına, canına, varlığına husumet duyan terör örgütlerini düşünce planında bile olsa savunmaya kalkışmak işlenmiş suçlara taammüden iştiraktir" ifadelerini kullandı.

"AYM yeni baştan yapılandırılmalı"

"Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin hakkı olamaz. Lafım Anayasa Mahkemesi’nedir" diyen Bahçeli, "Bizim Anayasa Mahkemesi'yle ilgili görüşümüz değişmemiştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez" diye yazdı.

"Hesap bir gün sorulur"

Bahçeli, "Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır" ifadelerini kullandı.

DW/EC, HS

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