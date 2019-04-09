Bahçeli: İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur

Partisinin Kızılcahamam kampında seçim sonuçlarını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin kazananının, açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Seçimlerde HDP'nin CHP'ye çalıştığını savunan Bahçeli, "Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimin elinde olduğu aşikardır" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sandıktan çıkan sonucu da değerlendiren Bahçeli, "FETÖ'cüler açık açık Zillet İttifakı'na çalışmıştır. 3 büyük şehirde tehlikeli bir oyun oynanmıştır" diye konuştu. İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmayı da değerlendiren Bahçeli, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir. Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur" dedi.

İstanbul'da organize sandık yolsuzluğu olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Bahçeli, "Büyükçekmece ve Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır. Islak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanakları ile YSK'ya bildirilen oylar arasındaki fahiş farklar, İstanbul'da seçimi gölgelemiştir" dedi.

Bahçeli'den yerelde reform çağrısı

Devlet Bahçeli, ayrıca yerel yönetimde reforma gidilmesi gerektiğini dile getirdi. "Bu seçim sonuçları göstermiştir ki, yerel yönetimlerde yeni bir yasal ve sistemsel reform büyük ihtiyaçtır" diyen Bahçeli, konunun TBMM'ye gelmesi halinde parti olarak her türlü destek vereceklerini söyledi. İlçelerde kazanıp büyükşehirde kaybetmenin normal olmadığını dile getiren Bahçeli, "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim oda ilçe belediye başkanlarını belirlesin" önerisinde bulundu.

İHA/ÖA,EC

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