  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock.Fotoğraf: Thomas Imo/photothek/picture alliance
PolitikaUkrayna

Baerbock’tan Ukrayna çıkışı: Acilen ağır silah gönderilmeli

27 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın acilen ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" dedi. Rheinmetall, 50 kullanılmış Leopard 1 tankı gönderebileceklerini duyurdu.

https://www.dw.com/tr/baerbocktan-ukrayna-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1-acilen-a%C4%9F%C4%B1r-silah-g%C3%B6nderilmeli/a-61435924

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Ukrayna'ya acilen ağır silah desteği yapılması çağrısı geniş yankı buldu.

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Yeşiller partili Baerbock, kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için Ukrayna'ya acilen büyük miktarlarda askeri destek sağlanması gerektiğini söyledi.

"Şu çok açık: Ukrayna'nın askeri malzemelere ihtiyacı var, özellikle ağır silahlara ihtiyacı var" diyen Baerbock, bu ihtiyaçların çok hızlı bir şekilde gönderilmesi ve yapılacak askeri yardımlar hakkında da Ukraynalı askerlerin eğitilmesi için organize olunması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, "Bahane üretmenin zamanı değil. Şimdi yaratıcı ve pragmatik olma zamanı" diye konuştu.

Alman bakan, Almanya'nın Ukrayna'ya hangi silahları gönderebileceği konusunda bilgi vermezken, bu konunun AB'de birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Ukraine | Ukrainische Soldaten stehen in Schützengräben
Ukrayna, ağır silah gönderilmesi için uluslarası toplumdan destek istiyor. Fotoğraf: Vadim Ghirdad/dpa/AP/picture alliance

Rheinmetall Leopard 1 göndermeye hazır

Bu arada Alman savunma şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50 kullanılmış Leopard 1 tankı gönderebileceklerini açıkladı.

Handelsblatt gazetesine konuşan Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Federal Hükümet'in onay vermesi halinde ilk tankın altı hafta içinde Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

Papperger, Ukrayna ordusuna diğer bazı ordular tarafından kullanılmış toplam 50 Leopord 1 tankının gönderilmesini 3 ay gibi bir sürede sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Şu anda söz konusu tanklarla ilgili denetimlerin yapılmakta olduğu, teslimatın şirketin İtalya'daki yan şirketi Rheinmetall Italia tarafından yapılabileceği aktarıldı.

AB bakanları Ukrayna'nın ihtiyaçlarını görüşüyor

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme yardımları için ilave 500 milyon euro yardım yapılması önerisini görüşüyor.

Borrell, görüşme öncesinde Rusya'ya karşı ilave ne tür adımlar atılacağını görüşeceklerini söyledi.

Bakanların gündeminde, Rusya'dan petrol ithalatının durdurulması yer alıyor. Almanya, Macaristan ve Avusturya'nın bu adımın atılmasına itiraz ettikleri belirtiliyor.

Zelenskiy çağrısını yineledi

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün bir kez daha ülkesine ağır silah gönderilmesi için uluslarası topluma çağrıda bulundu.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.Fotoğraf: Ukrainian Presidency/Handout/AA/picture alliance

Güney Kore parlamentosuna video mesajında Zelenskiy, "Rusya'nın kendi kendine vazgeçmesi umut edilmemelidir" dedi; ülkesinin Rus ordusuna karşı mücadelede hava savunma sistemlerine, tanklara ve savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rusya'nın barışa zorlanabileceğini, ancak mevcut yaptırımlarla bunun sağlanamayacağını söyleyen Zelenskiy, Rusya'dan petrol alınımına son verilmesi, Rus bankalarının dünya finans sistemi ile bağının da tamamıyla kesilmesi gerektiğini kaydetti.

AFP, dpa, Reuters/ DA, EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei | Treffen Sergei Lawrow und Dmytro Kuleba in Antalya

Rusya'dan savaşa devam sinyali

Rusya'dan savaşa devam sinyali

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonunu" müzakerelerin bir sonraki turuna kadar durdurma planı olmadığını açıkladı. Ukrayna ise müzakerelerde "ilerleme" kaydedilmediğini duyurdu.
Çatışmalar
48 dakika önce
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz'dan Rusya'nın "iğrenç savaş suçlarına" kınama

Scholz'dan Rusya'nın "iğrenç savaş suçlarına" kınama

Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Buça ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde "iğrenç savaş suçları" işleyen Rusya'nın bu suçlarının cezasız kalmaması için çabalayacaklarını açıkladı.
Politika
10 Nisan 2022
Österreichs Bundeskanzler Nehammer

Avusturya Başbakanı Nehammer Moskova'ya gidiyor

Avusturya Başbakanı Nehammer Moskova'ya gidiyor

Hafta sonu Ukrayna’yı ziyaret eden Avusturya Başkanı Nehammer bugün de Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Nehammer savaşın başlamasından bu yana Moskova’ya giden ilk Batılı lider.
Politika
8 saat önce
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Baerbock’tan Ukrayna çıkışı: Acilen ağır silah gönderilmeli

Politika
27 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Alman Nordex şirketinin İzmir yakınlarında faaliyete geçirdiği rüzgar türbinleri

"Türkiye yenilenebilirdeki potansiyelini kullanmıyor"

"Türkiye yenilenebilirdeki potansiyelini kullanmıyor"

Ekonomi
9 Nisan 2022
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Türkiye'ye casus yazılım satan FinFisher iflas etti

Türkiye'ye casus yazılım satan FinFisher iflas etti

İnsan Hakları
8 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan bir ham petrol kuyusundan detay

Rusya petrol ve doğal gazını kime satacak?

Rusya petrol ve doğal gazını kime satacak?

Ekonomi
10 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön