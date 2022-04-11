Baerbock’tan Ukrayna çıkışı: Acilen ağır silah gönderilmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın acilen ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" dedi. Rheinmetall, 50 kullanılmış Leopard 1 tankı gönderebileceklerini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Ukrayna'ya acilen ağır silah desteği yapılması çağrısı geniş yankı buldu.

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Yeşiller partili Baerbock, kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için Ukrayna'ya acilen büyük miktarlarda askeri destek sağlanması gerektiğini söyledi.

"Şu çok açık: Ukrayna'nın askeri malzemelere ihtiyacı var, özellikle ağır silahlara ihtiyacı var" diyen Baerbock, bu ihtiyaçların çok hızlı bir şekilde gönderilmesi ve yapılacak askeri yardımlar hakkında da Ukraynalı askerlerin eğitilmesi için organize olunması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, "Bahane üretmenin zamanı değil. Şimdi yaratıcı ve pragmatik olma zamanı" diye konuştu.

Alman bakan, Almanya'nın Ukrayna'ya hangi silahları gönderebileceği konusunda bilgi vermezken, bu konunun AB'de birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna, ağır silah gönderilmesi için uluslarası toplumdan destek istiyor. Fotoğraf: Vadim Ghirdad/dpa/AP/picture alliance

Rheinmetall Leopard 1 göndermeye hazır

Bu arada Alman savunma şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50 kullanılmış Leopard 1 tankı gönderebileceklerini açıkladı.

Handelsblatt gazetesine konuşan Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Federal Hükümet'in onay vermesi halinde ilk tankın altı hafta içinde Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

Papperger, Ukrayna ordusuna diğer bazı ordular tarafından kullanılmış toplam 50 Leopord 1 tankının gönderilmesini 3 ay gibi bir sürede sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Şu anda söz konusu tanklarla ilgili denetimlerin yapılmakta olduğu, teslimatın şirketin İtalya'daki yan şirketi Rheinmetall Italia tarafından yapılabileceği aktarıldı.

AB bakanları Ukrayna'nın ihtiyaçlarını görüşüyor

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme yardımları için ilave 500 milyon euro yardım yapılması önerisini görüşüyor.

Borrell, görüşme öncesinde Rusya'ya karşı ilave ne tür adımlar atılacağını görüşeceklerini söyledi.

Bakanların gündeminde, Rusya'dan petrol ithalatının durdurulması yer alıyor. Almanya, Macaristan ve Avusturya'nın bu adımın atılmasına itiraz ettikleri belirtiliyor.

Zelenskiy çağrısını yineledi

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün bir kez daha ülkesine ağır silah gönderilmesi için uluslarası topluma çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy. Fotoğraf: Ukrainian Presidency/Handout/AA/picture alliance

Güney Kore parlamentosuna video mesajında Zelenskiy, "Rusya'nın kendi kendine vazgeçmesi umut edilmemelidir" dedi; ülkesinin Rus ordusuna karşı mücadelede hava savunma sistemlerine, tanklara ve savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rusya'nın barışa zorlanabileceğini, ancak mevcut yaptırımlarla bunun sağlanamayacağını söyleyen Zelenskiy, Rusya'dan petrol alınımına son verilmesi, Rus bankalarının dünya finans sistemi ile bağının da tamamıyla kesilmesi gerektiğini kaydetti.

AFP, dpa, Reuters/ DA, EC